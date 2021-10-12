1 gram altın ne kadar? Reşat, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları canlı grafik!

Altın fiyatları son günlerde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor ve canlı grafikte son durum merak ediliyor. Bugün öğle saatlerinde İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 509,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.374,00 lira oldu. Peki, 1 gram altın ne kadar? Reşat, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları kaç TL? İşte son durum

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?