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    • Ekonomi
    • 12.10.2021 14:00
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    • 12.10.2021 14:00
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    1 gram altın ne kadar? Reşat, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları canlı grafik!

    Vatandaşların değerli bir yatırım aracı olarak tarif ettiği altın fiyatları hareketli bir grafik çiziyor. Son günlerde inişli çıkış bir görüntü sergileyen altın fiyatlarındaki son durum büyük ve küçük ölçekteki yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Peki, 1 gram altın ne kadar? Reşat, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları kaç TL? İşte alış satış fiyatları canlı grafik...

    1 gram altın ne kadar? Reşat, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları canlı grafik!

    Altın fiyatları son günlerde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor ve canlı grafikte son durum merak ediliyor. Bugün öğle saatlerinde İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 509,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.374,00 lira oldu. Peki, 1 gram altın ne kadar? Reşat, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları kaç TL? İşte son durum

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

    PAZARTESİ SALI
    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
    24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 503,40 503,60 508.80 509,00
    Cumhuriyet Ata Lira 3.318,00 3.339,00 3.353,00 3.374,00
    22 Ayar Bilezik(Gr.) 459,00 464,00 464,00 469,00
    Lira(Tam) Ziynet 3.242,00 3.262,00 3.277,00 3.297,00
    Yarım Ziynet 1.621,00 1.631,00 1.632,00 1.649,00
    Çeyrek Ziynet 811,00 816,00 820,00 825,00

    PAZARTESİ GÜNÜ KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,2 artışla 506,00 liradan tamamladı.

        İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 820,00 lira, Cumhuriyet altını 3.355,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,2 yükselişle 506,00 liradan işlem gördü.
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        Haberler Ekonomi 1 gram altın ne kadar? Reşat, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları canlı grafik!
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