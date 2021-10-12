1 gram altın ne kadar? Reşat, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları canlı grafik!

Altın fiyatları son günlerde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor ve canlı grafikte son durum merak ediliyor. Bugün öğle saatlerinde İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 509,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.374,00 lira oldu. Peki, 1 gram altın ne kadar? Reşat, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları kaç TL? İşte son durum
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|503,40
|503,60
|508.80
|509,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.318,00
|3.339,00
|3.353,00
|3.374,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|459,00
|464,00
|464,00
|469,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3.242,00
|3.262,00
|3.277,00
|3.297,00
|Yarım Ziynet
|1.621,00
|1.631,00
|1.632,00
|1.649,00
|Çeyrek Ziynet
|811,00
|816,00
|820,00
|825,00
PAZARTESİ GÜNÜ KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,2 artışla 506,00 liradan tamamladı.