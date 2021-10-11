Vergi paketinde son viraj (Ekonomi haberleri)

Meclis, bu hafta milyonlarca kişiyi ilgilendiren vergi düzenlemesini yasalaştırmak için mesai yapacak. Haftalık mesaisine yarın başlayacak TBMM Genel Kurulu'nun en önemli gündemi, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi olacak. Düzenlemeyle, 'küçük esnaf' olarak ifade edilen, 850 bin civarındaki mükellef grubunun kazançları gelir vergisinden muaf olacak. Tarımsal destekleme ödemeleri gelir vergisinden istisna tutulacak ve bu ödemelerden herhangi bir vergi kesintisi yapılmayacak. Elektronik ortamda vergi dairesi kurulabilecek, vergi incelemesi uzaktan yapılabilecek. Konaklama vergisinin yürürlük tarihi 1 Ocak 2022'den 1 Ocak 2023'e ertelenecek.

MARTIDAN İLHAM ALDI

Fransız VPLP, yeni trimaranı Seaffinity'i görücüye çıkardı. 45 metrelik tekne, hibrit motora ve iki Oceanwing yelkene sahip. Ünlü yat tasarımcısı Patrick le Quement'in yönetiminde belirlenen geminin yekpare şekli, martının hafifliği, akışkanlığı ve güzelliğinden ilham aldı. Geniş yaşam alanı sunan teknenin arka tarafında şezlonglar, yüzme platformu ve dalış tesisleri ile tamamlanmış oldukça büyük bir güverte yer alıyor.

TEK KART İLE TOPLU ULAŞIM DÖNEMI

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, Türkiye Kart'ın, farklı şehirlerin kendi içerisinde kullandığı toplu ulaşım kartlarının tek bir ulaşım kartı haline dönüşmesini sağlayacağını belirterek, "Örneğin, İstanbul'da aldığınız kartla Konya'daki toplu ulaşım araçlarına binebileceksiniz. Birçok belediye ile anlaşma yaptık ve teknik entegrasyonu tamamlamış durumdayız" dedi. 45 bin çalışan ve 5 bin şubeleri olduğunu bildiren Gülten, "Scooter uygulamamız var, Kadıköy ve Üsküdar bölgesinde kullanılıyor. Yerli üretim elektrikli araçlar kullanıyoruz. Bunların hangi fiziksel şartlarda kullanımının daha uygun olduğunu araştırıyoruz" diye konuştu.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ ARTIK E-DEVLET'TEN

Yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan isim ve soyadları e-Devlet üzerinden mahkeme kararı aranmaksızın düzeltilebilecek. İçişleri Bakanlığı, ad ve soyadı değişikliğine ilişkin başvuruların, e-Devlet'ten yapılabileceğini bildirdi. Yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan, genel ahlaka uygun olmayan, toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen ad ve soyadlarının, mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesine imkan veren uygulamanın 6 Aralık 2022'ye kadar süreceği belirtildi.

İSTANBUL'DA BAKKAL SAYISI % 20 ARTTI

Bakkallar, pandemide yeniden yıldız oldu. İstanbul'da pandemi döneminde bakkal sayısının yüzde 20 arttığını bildiren İstanbul Bakkallar Odası (İSTBAKO) Başkanı İsmail Keskin, İstanbul'da halihazırda 20 binin üzerinde bakkal olduğunu söyledi. Keskin, bakkalların yoğun olarak açıldığı ilçeleri ise sırasıyla Kağıthane, Esenyurt, Bağcılar ve Güngören olarak sıraladı.

İKLİM DOSTU SANAYİ SİTESİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İklim dostu sanayi siteleri yapmak zorundayız. Kendi atığını dönüştüren, sürdürülebilir, havaya suya istihdama ve üretime fayda sağlayan sanayi sitelerini inşa edeceğiz. İnşallah bu da Konya'ya nasip olacak. Bir ilki gerçekleştiriyoruz; Yeni Konya Sanayi Sitemizi 'iklim dostu sanayi dönüşümü' ilkesiyle inşa ediyoruz" dedi. Konya Sanayi Sitesi şantiyesinde açıklamalarda bulunan Kurum, şöyle konuştu: "Türkiye'de ilk kez bir sanayi sitesi sıfır atığa tam uyumlu olarak inşa ediliyor. Bu anlamda sitemizin adı da Konya Sıfır Atık Sanayi Sitesi olacak. Bu bölgede yeni yapılanları değil tüm sanayi sitelerimizin aydınlatmasını güneş enerjisinden aldığı, yağmur sularının toplanarak bahçe sulamalarında ve üretimde kullanıldığı, atık suyun arıtılarak üretime ve şehre katma değer sağladığı önemli bir projeyi gerçekleştireceğiz. Buna da 'iklim dostu sanayi projesi' adını veriyoruz. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde yürütülen sıfır atık projesinin çatısı altında, Konya Sıfır Atık Sanayi Sitesi'ni inşa ederek Konya'da bir ilki gerçekleştirmiş olacağız."

KİRACIYA KREDİ RAPORU SORGUSU!

Kiralardaki yükseliş uygun fiyata ev bulmayı zorlaştırırken, bazı ev sahiplerinin uygulamaları "Pes" dedirtti. Kiralık ev sıkıntısını fırsat bilen mülk sahipleri; özel bilgiler sormaya, bankaların istediği belgeleri talep etmeye başladı. Kiracının ne iş yaptığı, ilişki durumu, nereli olduğu, çocuk sayısı ilk sorulan sorular. Bazı ev sahipleri ise SGK dökümü, bankalardaki kredi puan durumunu gösteren findeks raporu bile istemeye başladı. Gayrimenkul Danışmanı Şule Alp, "Ev sahibinin kiracının ne iş yaptığını, evli olup olmadığını, çocuk sayısını sorması hep alıştığımız şeylerdi. Ancak son aylarda kiralık ev bulmak neredeyse imkansız hale gelince, ev sahipleri de kiracı seçmeye başladı. Artık bazı ev sahipleri bankalar gibi kredi notu istiyor" dedi.

HAMSİNİN FİYATI YARIYA İNDİ

Av sezonuna istavrit ve palamut ile başlayan balıkçılar, Karadeniz'in soğumasıyla kendini gösteren hamsiye yöneldi. Böylece Trabzon'da kilosu 30 liradan satılan hamsinin fiyatı, yarıya düştü. Trabzon'da istavrit kilosu 15, çinekop 40, mezgit, çupra ve levrek 50, lüfer ise 80 liradan satılıyor. Karadeniz'deki fiyatların diğer illere de yansıması bekleniyor.