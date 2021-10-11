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    • Ekonomi
    • 11.10.2021 10:04
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    • 11.10.2021 10:25
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    SON DAKİKA: Türkiye'de işsizlik oranı! Ağustosta bir önceki aya göre aynı kaldı: yüzde 12

    Son dakika haberleri... Türkiye'de işsizlik oranı yüzde kaç? Özellikle gençlerin ve iş sahibi olmayanların merak ettiği "Türkiye'de işsizlik oranı yüzde kaç?" sorusuyla ilgili TÜİK kritik veriyi açıkladı. Buna göre Türkiye'de işsizlik; ağustosta bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 12,1 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye'deki işsizlik oranıyla ilgili detaylar haberimizde...

    İşsizlik aynı seviyede kaldı

    Son dakika haberine göre; TÜİK kritik işsizlik verilerini açıkladı. Peki Türkiye'de işsizlik yüzde kaç? İşte TÜİK'ten yapılan işsizlik açıklamasının detayları

    SON DAKİKA İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ
    Hanehalkı İşgücü Araştırması'nda 2021 Ocak ayından itibaren, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile eş zamanlı olarak; Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 19. Çalışma İstatistikçileri Konferansı (ICLS) kararlarına ve ilgili AB tüzüğüne uyum sağlamak amacıyla yeni düzenlemelere geçilmiştir. 19. ICLS ile birlikte işgücü piyasasındaki gelişmeleri daha iyi takip edebilmek amacıyla, istihdam ve işsizliğe ek olarak tamamlayıcı göstergeler tanımlanmıştır. AB İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yayımlanmakta olan bu tamamlayıcı göstergelere bültende yer verilmeye başlanmıştır.

    Üçer aylık hareketli ortalamalar olarak aylık yayımlanan işgücü istatistikleri, 2021 yılından itibaren bağımsız aylık tahminler olarak yayımlanmaya başlanmıştır. Yeni düzenlemelere ilişkin ayrıntılı bilgiye metaveriden ulaşılabilir.

    MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI %12,1 SEVİYESİNDE GERÇEKLEŞTİ
    Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 11 bin kişi artarak 3 milyon 965 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek %12,1 seviyesinde gerçekleşti.

    MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI %45,0 OLDU
    İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 14 bin kişi azalarak 28 milyon 706 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puanlık azalış ile %45,0 oldu.

    MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %51,2 OLARAK GERÇEKLEŞTİ
    İşgücü 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 4 bin kişi azalarak 32 milyon 671 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık azalış ile %51,2 olarak gerçekleşti.

    GENÇ NÜFUSTA MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI %22,7, İSTİHDAM ORANI %32,6 OLDU
    15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak %22,7, istihdam oranı 0,4 puanlık artışla %32,6 oldu. Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,5 puan artarak %42,2 seviyesinde gerçekleşti.

        MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAMIN %55'İ HİZMET SEKTÖRÜNDE YER ALDI
        Ağustos ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 26 bin kişi, sanayi sektöründe 217 bin kişi, inşaat sektöründe 83 bin kişi artarken, hizmet sektöründe 341 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin %17,2'si tarım, %21,5'i sanayi, %6,3'ü inşaat, %55'i ise hizmet sektöründe yer aldı.

        MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ ATIL İŞGÜCÜ ORANI %22,0 OLDU
        Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 1,7 puan azalarak %22,0 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %15,3 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %19,2 olarak gerçekleşti.

        İŞSİZLİK ORANI %12,0, İSTİHDAM ORANI %46,2 OLDU
        İşsizlik oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 1,0 puan azalarak %12,0 oldu. İşsiz sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 75 bin kişi azalarak 4 milyon 19 bin kişi olarak gerçekleşti.

        İstihdam oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 2,4 puan artarak %46,2 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 1 milyon 975 bin kişi artarak 29 milyon 481 bin kişi oldu.

            İşgücüne katılma oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 2,1 puan artarak %52,5 oldu. İşgücüne katılan sayısı 1 milyon 900 bin kişi artarak 33 milyon 500 bin kişi olarak gerçekleşti.

            TARIM DIŞI SEKTÖRDE KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARIN ORANI %18,7 OLDU
            Ağustos ayında sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre 2,1 puan azalarak %31,4 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 1,9 puan azalarak %18,7 oldu.
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            Haberler Ekonomi SON DAKİKA: Türkiye'de işsizlik oranı! Ağustosta bir önceki aya göre aynı kaldı: yüzde 12
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