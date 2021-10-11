Ek koşulsuz şartsız olarak 750 TL nakit verilecek! Ziraat Bankası resmen açıkladı!

Ziraat Bankası emekli müşterilerine emekli promosyonu ödemeye devam ediyor. Banka doğrultusundan oluşturulan ödemelere dair detaylar, promosyon ödemesi müracaat şartları ve emeklilere yeni tutarlarla ne kadar ödeme yapılacağına dair ayrıntılar haberimizde. Ziraat Bankası doğrultusundan sağlanan emekli maaş promosyonu alabilmek amacıyla bankadan emekli maaşı alıyor olmanız gerekiyor. Eğer banka müşteri değilseniz emekli maaşınızı Ziraat Bankası şubelerinden kimlik kartınız ile taşıma prosedürü yapabilirsiniz. Ziraat Bankası doğrultusundan emekli maaşı aldığınız vakit ise şu oranlarda emekli maaşı alırsınız.
Bu emekli promosyonu kampanyasından yararlanmak amacıyla vatandaşların 3 sene süresince maaşlarını Zİraat Bankası'ndan almayı taahhüt etmeleri gerekiyor. Bunun beraberinde emekli vatandaşlar 2020 senesi Mayıs ayı Ziraat Bankası emekli promosyonu amacıyla başvurularını; Ziraat Bankası'nın Şubeleri, İnternet Şubesi, Ziraat Mobil, ATM'ler, SMS Müşteri ve Etkileşim Merkezi vasıtasıyla yapabilirler. Emekli promosyon başvurusunda tespit edilen vatandaşların maaşlarının taşıma işlemleri bitirildiğinde yukarıda yer alan tutarlar direkt olarak banka doğrultusundan ödenecek. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
Kampanyanın Detayları Şu Şekilde;
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize Bankamızca;
1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL,
1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL,
2.500 TL ve üstünde emekli aylığı alanlara 750,00 TL tutarında olmak üzere,
Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.