Ek koşulsuz şartsız olarak 750 TL nakit verilecek! Ziraat Bankası resmen açıkladı!

Ziraat Bankası emekli müşterilerine emekli promosyonu ödemeye devam ediyor. Banka doğrultusundan oluşturulan ödemelere dair detaylar, promosyon ödemesi müracaat şartları ve emeklilere yeni tutarlarla ne kadar ödeme yapılacağına dair ayrıntılar haberimizde. Ziraat Bankası doğrultusundan sağlanan emekli maaş promosyonu alabilmek amacıyla bankadan emekli maaşı alıyor olmanız gerekiyor. Eğer banka müşteri değilseniz emekli maaşınızı Ziraat Bankası şubelerinden kimlik kartınız ile taşıma prosedürü yapabilirsiniz. Ziraat Bankası doğrultusundan emekli maaşı aldığınız vakit ise şu oranlarda emekli maaşı alırsınız.