Bu hafta dolar, euro, sterlin nasıl bir seyir izleyecek? 12 Ekim dolar alış satış fiyatı ne kadar? 12 Ekim dolar canlı kur!

Son haftalarda yükselişe geçen dolar fiyatları hakkında araştırmalar hız kazandı. Yatırımcılar ve ekonomi gündeminden haberdar olmak isteyenler anlık olarak dolar, euro ve sterlin fiyatlarını takip ediyor. Geçtiğimiz hafta rekor seviyesine gören dolar/TL 8.97 bandına çıkmıştı. Peki bu hafta dolar nasıl bir seyir izleyecek? 12 Ekim dolar, euro, sterlin kaç TL? İşte serbest piyasada döviz kuru fiyatları!