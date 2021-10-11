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    • Ekonomi
    • 12.10.2021 08:32
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    • 12.10.2021 08:32
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    Bu hafta dolar, euro, sterlin nasıl bir seyir izleyecek? 12 Ekim dolar alış satış fiyatı ne kadar? 12 Ekim dolar canlı kur!

    Ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından önem arz eden döviz kuru ile ilgili arayış sürüyor. Her gün anlık olarak takip edilen dolar kaç TL sorusu merak edilip araştırılıyor. Haberimizde bugüne ait dolar, euro ve sterlin alış satış rakamlarını derledik. 12 Ekim dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!

    takvim.com.tr
    12 Ekim dolar alış satış fiyatı ne kadar? Bu hafta dolar, euro, sterlin nasıl bir seyir izleyecek?

    Son haftalarda yükselişe geçen dolar fiyatları hakkında araştırmalar hız kazandı. Yatırımcılar ve ekonomi gündeminden haberdar olmak isteyenler anlık olarak dolar, euro ve sterlin fiyatlarını takip ediyor. Geçtiğimiz hafta rekor seviyesine gören dolar/TL 8.97 bandına çıkmıştı. Peki bu hafta dolar nasıl bir seyir izleyecek? 12 Ekim dolar, euro, sterlin kaç TL? İşte serbest piyasada döviz kuru fiyatları!

    11 EKİM GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 8,9398

    Dolar satış: 8,9448



    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 10,3561

    Euro Satış: 10,3650
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        Haberler Ekonomi Bu hafta dolar, euro, sterlin nasıl bir seyir izleyecek? 12 Ekim dolar alış satış fiyatı ne kadar? 12 Ekim dolar canlı kur!
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