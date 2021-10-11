13.2 milyon kişi can kulağıyla dinleyecek! SSK Bağ-Kur emeklisine 2022 yılı için yeni zam! Verilen tüm maaşlar en az...

Yaklaşık 13.2 milyon emekli vatandaşın son günlerde takip ettiği gelişmelerden birisi 2022 senesinin Ocak ayında maaşlarına yapılacak zam miktarı oldu. 2022 ve 2023'te, 6 aylık dönemler durumunda gerçekleşen enflasyona göre enflasyon farkı oluşursa bu fark da zamlara eklenecek. Toplu sözleşmede enflasyon farklarının nasıl belirleneceği de yer aldı. Böylece görevdeki memurlar da emekliler gibi 2022 senesinde toplam yüzde 12, 2023 senesinde da toplam yüzde 14 zam alacaklar. Oluşacak enflasyon farkı da bu zamların üstüne eklenecek.
YENİ YIL ZAM İPUÇLARI
Tüm emekliler 2022'ye yeni maaşla başlayacak. Enflasyon tahminine göre Ocak zammı SSK ve Bağ-Kur'lularda yüzde 5.21, memur emeklilerinde ise yüzde 7.21 olacak. Memur emeklilerine ise yüzde 5 artış ve bu yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 3'ü aşarsa aşan kısım kadar fark yansıtılacak. Zam oranı için ipucu da var. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
2021 TAHMİNİ YÜZDE 14.1
Merkez Bankası, 2021 yılı için enflasyon tahminini yüzde 14.1 olarak açıkladı. Bu tahminin gerçekleşebilmesi için yılın ikinci yarısında enflasyonun yüzde 5.21 çıkması gerekiyor. Buna göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 5.21 olacak. Memur emeklilerine ise 2.21 puanlık enflasyon farkı uygulanacak. Yüzde 5'lik toplu sözleşme zammı ve yüzde 2.21'lik enflasyon farkıyla memur emeklilerinin Ocak artışı yüzde 7.21'e ulaşacak.