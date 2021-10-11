Karadeniz'i Sivas üzerinden Akdeniz'e bağlayacak! Geminbeli Tüneli'nde son 250 metre

Karadeniz ile Akdeniz bölgeleri arasındaki güzergahın önemli projelerinden olan ve özellikle kış aylarında ulaşımı kolaylaştırması beklenen Geminbeli Tüneli'ndeki çalışmalara devam ediliyor.
Yapımına 2013'te başlanan, her biri 4 bin 300 metre olmak üzere toplam 8 bin 600 metrelik çift tüpten oluşan tünelde; tüplerin birinde ışık görüldü, diğerinde çıkışa son 250 metre mesafe kaldı.
"YÜZDE 75'İ BİTTİ"
Çalışmalar hakkında bilgi veren Sivas Valisi Ayhan, "İlimizin coğrafya büyüklüğünü biliyoruz. Ülkemizin yüz ölçümü olarak ikinci büyük ili. Hem özel idare yolları hem de kara yolları olarak da geniş bir ilimiz.