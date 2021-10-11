Süper emeklilik duyuruldu! Toplu parayı yatır hemen emekli ol! Prim ödeyerek nasıl emekli olunur! İşte emeklilik için formül

SGK içeriğinde çalışan 4A 4B ve 4C sigortalı olarak çalışan işçilerinde belirli şartları sağlamaları durumunda erken emekli olmaları gündeme gelmeye başladı. Belli devre çalışan, işinden ayrılmak mecburiyetinde kalan ya da iş yaşamı hiç bulunmayan vatandaşlar toplu para ödeyerek emekli olup olamayacağını merak ediyor. Primi eksik olan vatandaşlar toplu para ödeyerek emekli olma hayali kurarken, sizler amacıyla haberimizde şartları, başvurunun nereye yapılacağını derledik. Peki, toplu para ödeyerek emekli nasıl olunur?
TOPLU PARA ÖDEYEREK EMEKLİ OLABİLİR MİYİM?
Vatandaşların pek fazlası toplu para ödeyerek emekli olma talihi arar iken devlet bu tür bir imkân tanıyor. Toplu para ödeyerek çalışmadan emekli olabilmek mümkün. Toplu para ödeyerek emekli olabilmenin birinci koşulu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve ikamet etmektedir.
İkinci koşul ise sigortalı şekilde çalışmamak. Sigortalı olarak çalışılıyorsa 30 günden az ya da tam gün çalışmamak gerekiyor. Üçüncü koşul müracaatte bulunanlar 18 yaşını doldurmalı. Son koşul ise emekli olmamak. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
TOPLU PARA ÖDEYİP EMEKLİ OLMAK İÇİN NEREYE BAŞVURULUR?
Toplu para ödeyerek emekli olmak isteyen vatandaşlar sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine müracaatta bulunmaları gerekiyor. Tekrar sigortalı olmak isteyenler ise talep dilekçesi ile başvurmaları yeterli.
TOPLU PARA ÖDEYENLER ZAMAN EMEKLİ OLABİLİRLER?
İsteğe bağlı sigortalılar, toplu para ödeyerek 4B'li çalışanlarla aynı koşulda emekli olmaktadır. Emekliliğin ne vakit gerçekleştiği ilk sigorta girişine bağlı olarak değişmektedir. 30 Nisan 2008'den sonra isteğe bağlı sigorta yaptıran bayanlar ve erkekler 9000 prim gününü tamamladıkları tarihteki emeklilik yaşına tabi olurlar. Daha evvelce hiç çalışması olmayıp ilk defa bu sene isteğe bağlı sigorta yaptıranlar 9000 prim günüyle bayan ise 64, erkek ise 65 yaşında emekli olabilir.
İsteğe bağlı sigorta ile 5400 prim günüyle de emekli olmak mümkün. Bu halde daha az emekli aylığı bağlanır. Bu sene ilk defa isteğe bağlı sigorta primi yaptıran bayan ve erkekler 5400 prim günüyle 65 yaşında emekli olabilirler. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.