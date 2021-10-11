Emekliye geri ödemesiz 1.800 TL verilecek! 2.500-2.750-3.000-3.250 TL maaş alanlar dikkat!

Bankaların promosyon konusundaki yarışı sürüyor. 500 liradan başlayan promosyon ödemeleri 1.800 liraya kadar çıkıyor. Yanında yapılan ek ödemelerle birlikte bu tutarın yaklaşık 2.100 lirayı bulduğu da görülüyor. Bazı bankalar yakınını promosyon alması için getirenlere 250 ya da 300 lira ek ödeme daha yapmaktadır. Emeklilere bin 750-bin 800 liraya varan promosyon ödenirken, emekli yakınını getirenlere 250 lira ödeyen de 300 lira market indirimi yapan da var. 3 yılda bir sunulan promosyon imkanından henüz yararlanmayan emekliler detaylı öğrenmek istiyor.
AKBANK: 31 Ekim'e kadar maaşını taşıyanlara maaşa göre 1.200, 1.500, 1.750 lira veriyor.
DENİZBANK: Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira ödüyor.
FİBABANKA: Maaşa göre 500, 625, 750 lira veriyor.
GARANTİ BBVA: Maaşa göre 1.000, 1.250, 1.500 lira ödüyor. Emekli arkadaşlarını davet edenlere de her bir arkadaşı için 150 lira veriyor.
ING: Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira veriyor. 2 otomatik fatura talimatı verenler ilaveten 500 lira daha alıyor.
VAKIFBANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira promosyon veriyor.