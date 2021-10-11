Emekliye geri ödemesiz 1.800 TL verilecek! 2.500-2.750-3.000-3.250 TL maaş alanlar dikkat!

TEB: 8 Ekim itibariyle yeni edinilen emekli müşterilere, 2 fatura ödeme talimatı vermeleri halinde maaşa göre 1.200, 1.500, 1.800 lira ödüyor. Ayrıca kredi kartıyla her ay 100 lira ve üzeri market ve sağlık alışverişinde yüzde 20 indirim, ayda en fazla 50, 6 ay boyunca en fazla 300 lira indirim imkanı sunuyor.

YAPI KREDİ: Maaşa göre 1.200, 1.500, 1.750 lira ödüyor. Emekli yakınını getirenlere de getirdikleri her kişi için 250 lira veriyor.