Çığır açan teklif! 32 günlük 16.000 TL mevduat faizi kaç TL kazandırır? Bankada para birikimi olan sevinçten havalara uçacak!

Banka hesaplarında parası birikenlere müjdeli haberler peşi sıra geliyor. Mevduat faiz oranları sık sık bankalar doğrultusundan güncelleniyor ve müşteri kazanmak isteyen bankalar arasında kıyasıya yarış sürüyor. Hal bu tür olunca para birikimi olan vatandaşlar en iyi getiriyi gerçekleştiren yeri öğrenerek ona göre hareket etmek istiyor. hesapları olan vatandaşlar yıllardır yaptığı belli bir para birikimini altının beraberinde mevduat hesaplarına yatırarak paralarına değer kazandırıyor. Firmalar ise müşterilerinin ilgisini çekecek olan oranları ve kampanyaları internet sitesi üzerinden duyurmaktadır. Mevduat hesabı açmak isteyenler amacıyla son oranları kapsamlı bir şekilde derledik.
16.000 TRY için 32 Gün Mevduat Kazançları
Renkli Hesap
Faiz: %19,00
Net Kazanç: 253,19 TL
Alternatif Bank
VOV Hesap
Faiz: %19,00
Net Kazanç: 253,19 TL
Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
Enpara.com
Vadeli Hesap
Faiz: %15,00
Net Kazanç: 199,89 TL
Fibabanka
Kiraz Hesap
Faiz: %19,00
Net Kazanç: 253,19 TL