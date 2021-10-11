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    Emekliye 2 bin 100 lira promosyon! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

    Bankalar emekli müşteri için promosyonla yarışıyor. Banka promosyonları ile de SSK ve Bağ-Kur'luları sevinecek. Promosyon tutarı bin 800 liraya kadar yükseldi. Ek faydalarla ise kazanç 2 bin 100 liraya kadar çıktı.

    Çığıl Ön Yener
    Emekliye 2.100 TL

    Emeklilere banka promosyonu fırsatı sürüyor. Maaşı bin 500 liranın altında olanlara en az 500, bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında olanlara 625, 2 bin 500 liranın üzerinde olanlara ise 750 lira promosyon ödenirken, tutar özel bankaların kampanyalarıyla artıyor.

    Kimi bankalar hiçbir ek koşul olmadan, kimileri de maaş taşıma ya da ek ürün kullanma koşullarıyla yüksek ödeme yapıyor. Emeklilere bin 750-bin 800 liraya varan promosyon ödenirken, emekli yakınını getirenlere 250 lira ödeyen de 300 lira market indirimi yapan da var. İşte bazı kampanyalar:

    ■ AKBANK: 31 Ekim'e kadar maaşını taşıyanlara maaşa göre 1.200, 1.500, 1.750 lira veriyor.

    ■ DENİZBANK: Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira ödüyor.

        ■ FİBABANKA: Maaşa göre 500, 625, 750 lira veriyor.

        ■ GARANTİ BBVA: Maaşa göre 1.000, 1.250, 1.500 lira ödüyor. Emekli arkadaşlarını davet edenlere de her bir arkadaşı için 150 lira veriyor.

        ■ ING: Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira veriyor. 2 otomatik fatura talimatı verenler ilaveten 500 lira daha alıyor.

            ■ VAKIFBANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira promosyon veriyor.

            ■ İŞ BANKASI: Maaşa göre 750, 875, 1.000 lira ödüyor.

            ■ KUVEYT TÜRK: Maaşa göre 750, 875, 1.000 lira veriyor. Kredi kartıyla yıl sonuna kadar gerçekleştirilen ilk 100 lira ve üzeri market alışverişine 20 lira puan hediye ediyor.

            ■ QNB FİNANSBANK: Aylığını taşıyanlara maaşa göre 750, 875, 1.000 lira ödüyor.

                ■ ŞEKERBANK: Maaşını taşıyana 1.250, 1.500, 1.750 lira veriyor.

                ■ HALKBANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira ödüyor.

                ■ ZİRAAT BANKASI: Maaşa göre 500, 625, 750 lira ödeme yapıyor.

                ■ TEB: 8 Ekim itibariyle yeni edinilen emekli müşterilere, 2 fatura ödeme talimatı vermeleri halinde maaşa göre 1.200, 1.500, 1.800 lira ödüyor. Ayrıca kredi kartıyla her ay 100 lira ve üzeri market ve sağlık alışverişinde yüzde 20 indirim, ayda en fazla 50, 6 ay boyunca en fazla 300 lira indirim imkanı sunuyor.

                ■ YAPI KREDİ: Maaşa göre 1.200, 1.500, 1.750 lira ödüyor. Emekli yakınını getirenlere de getirdikleri her kişi için 250 lira veriyor.
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                Haberler Ekonomi Emekliye 2 bin 100 lira promosyon! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
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