19 Ekim'e kadar vaktiniz var! %22 indirimle başvuran tapusunu alacak! TOKİ duyurdu

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) borcunu hemen ödeyip tapusunu almak isteyen kişilerle müjdeli haberi paylaştı. Her yıl gerçekleştirilen indirim kampanyasının ikincisi 21 Eylül tarihinde başladı ve başvurular devam ediyor. 19 Ekim tarihinde sona erecek başvuruların hemen öncesinde detaylar araştırılıyor. TOKİ'den yapılan açıklamada bütün borcunu ödemeyenlerin kampanyadan yararlanacağı ifade edildi.

TOKİ'DEN YILIN İKİNCİ İNDİRİM KAMPANYASI

TOKİ tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasının ikincisi 21 Eylül'de başladı. Bu yıl ikincisi yapılacak kampanyada indirim oranı %22 olarak belirlendi.