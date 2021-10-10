Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 11 Ekim evde bakım maaşı sorgulama ekranı! Evde bakım maaşı ne kadar? Şartlar...

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 11 Ekim evde bakım maaşı sorgulama ekranı! Evde bakım maaşı ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde yapılıyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli vatandaşların yakınlarına bu destek her ay olmak üzere veriliyor. Peki ilk kez başvuru yapacaklar evde bakım maaşı alabilmek için hangi şartları taşımalı? İşte konuya dair tüm bilgiler…
EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATIRILACAK?
Evde bakım maaşının Ekim ayı ödemeleri henüz yapılmadı. Bu destek ödemesi, her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştirilmektedir.
2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık, 1.798 liraya ulaştı.