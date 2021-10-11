Avrupalılar çok seviyor! Kuru incir ihracatından 256 milyon döviz geldi

Dünya kuru incir ihracatının yüzde 60'ını tek başına gerçekleştiren Türkiye'nin, 2019-20 sezonundaki kuru incir ihracatı 69 bin 786 ton karşılığı 241 milyon 857 bin dolar olmuştu. Kuru incir ihracatı miktar bazında yüzde 3 artarken, döviz gelirindeki artış yüzde 6'ya ulaştı. Kuru incirin ihraç fiyatı ton başına 110 dolar değerlendi.



EN BAŞARILI İKİNCİ SEZON YAŞANDI

Kuru inciri Türkiye'nin prestij ürünlerinden biri olarak tanımlayan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, ihracata bağımlı bir ürün olan kuru incir hak ettiği değerden ihraç edilmesi için Türk ihracatçıları olarak büyük bir çaba içinde olduklarını, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiş olmanın huzuruyla 2020/21 sezonunu geride bıraktıklarını, 2014 yılında yakalanan 76 bin 901 tonluk ihracat seviyesinden sonra en başarılı ikinci sezona imza attıklarını dile getirdi.