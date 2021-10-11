Avrupalılar çok seviyor! Kuru incir ihracatından 256 milyon döviz geldi

Dünya kuru incir ihracatının yüzde 60'ını tek başına gerçekleştiren Türkiye'nin, 2019-20 sezonundaki kuru incir ihracatı 69 bin 786 ton karşılığı 241 milyon 857 bin dolar olmuştu. Kuru incir ihracatı miktar bazında yüzde 3 artarken, döviz gelirindeki artış yüzde 6'ya ulaştı. Kuru incirin ihraç fiyatı ton başına 110 dolar değerlendi.
EN BAŞARILI İKİNCİ SEZON YAŞANDI
Kuru inciri Türkiye'nin prestij ürünlerinden biri olarak tanımlayan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, ihracata bağımlı bir ürün olan kuru incir hak ettiği değerden ihraç edilmesi için Türk ihracatçıları olarak büyük bir çaba içinde olduklarını, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiş olmanın huzuruyla 2020/21 sezonunu geride bıraktıklarını, 2014 yılında yakalanan 76 bin 901 tonluk ihracat seviyesinden sonra en başarılı ikinci sezona imza attıklarını dile getirdi.
KURU İNCİR İHRACATINDA ZİRVENİN YENİ SAHİBİ ABD
2020/21 sezonunda 85 bin ton olan rekoltenin yüzde 85'ini ihraç ettikleri bilgisini veren Celep, "Türk incirini 114 ülke insanına ulaştırdık. Dünyanın en büyük gıda ithalatçısı Amerika Birleşik Devletlerinde Türk gıda ürünlerinin daha fazla tüketilmesi amacıyla, Türk gıda ürünlerini tanıttığımız TURQUALITY projesi yürütüyoruz. Bu sezon ABD'ye kuru incir ihracatımız yüzde 14'lük artışla 33 milyon dolardan, 38 milyon dolara yükseldi. ABD en çok kuru incir ihraç ettiğimiz ülkeler sıralamasında üçüncülükten birinciliğe yükseldi. Önümüzdeki yıllarda ABD'ye kuru incir ihracatında 50 milyon doları geçmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.
TURQUALITY PROJELERİNİN MEYVELERİ TOPLANIYOR
2016-2020 yılları arasında Japonya, Güney Kore ve Çin'i kapsayan bir TURQUALİTY projesi yürüttüklerini hatırlatan Celep sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kuru incir ihracatında hedef pazarlarımızın başında dünya nüfusunun yüzde 40'ını barındıran ve yeni lezzetleri tatmaya istekli Uzakdoğu geliyor. 2020-21 sezonunda Japonya'ya yaptığımız kuru incir ihracatı yüzde 22'lik artışla 7,4 milyon dolardan 9,1 milyon dolara, Çin'e yaptığımız kuru incir ihracatı yüzde 10'luk artışla 5,8 milyon dolardan 6,4 milyon dolara, Güney Kore'ye yaptığımız kuru incir ihracatı da yüzde 27'lik artışla 1,8 milyon dolardan 2,4 milyon dolara çıktı. Uzakdoğu'da kuru incirimizin daha fazla tüketilmesi için tanıtım çalışmalarımıza bundan sonraki süreçte devam edeceğiz."