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    • Ekonomi
    • 11.10.2021 12:15
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    • 11.10.2021 12:16
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    1100 TL pandemi destek başvurusu nasıl yapılır? 1100 TL yardım başvurusu e-devlet sorgulama ekranı! Başvuru şartları…

    Tüm illerden vatandaşlar gündemde yoğun bir şekilde 1100 TL pandemi destek başvurusu nasıl yapılır? Sorusunun yanıtını araştırıyor. Covid-19 salgını nedeniyle ekonomik olarak sıkıntı yaşayan vatandaşlar için Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1100 TL yardım desteği veriliyor ve henüz başvurusunu yapmamış olanlar merakla şartları araştırıyor. Başvuru işlemlerini tamamlayanlar ise 1100 TL yardım başvurusu e-devlet sorgulama ekranına nasıl ulaşılacağı hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte 1100 TL pandemi destek sosyal yardım hakkında tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    1100 TL pandemi destek başvurusu nasıl yapılır?

    1100 TL pandemi destek başvurusu nasıl yapılır? 1100 TL yardım başvurusu e-devlet sorgulama ekranı! arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere her ay bu destek veriliyor ve böylece koronavirüs salgınından olumsuz etkilenenlere ekonomik destek vermek amaçlanıyor. İşte 1100 TL pandemi destek başvurularına ilişkin tüm bilgiler...

    1100 TL PANDEMİ DESTEK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    E-devlet üzerinden sorular cevaplanarak başvurulacak

    BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

    BAŞVURUDA SORULAN SORULAR

    Çalışıyor musunuz? Çalışıyorsanız işyerindeki durumunuz nedir? (ücretli, yevmiye, aile şirketi vs)
    Aylık toplam geliriniz ne kadar?
    Kiracı mısınız? Kiranız ne kadar?
    Su, elektrik ve doğalgaz faturanız kaç lira?

    2020 Yılı Mart ayında başlayan salgınla mücadelede Türkiye hemen her kesime yaptığı desteklerle süreci en az hasarla atlatan ülkelerin başında geldi. Dünyada 2020 yılını büyümeyle kapatan iki ülkeden birisi olan Türkiye hükümetin aldığı tedbirlerle işçişi, işvereni ve hane halklarını koruyan destekleri bir bir devreye soktu ve bunların birçoğu da devam ediyor.

    Hibe destekleri, vergi indirimleri, kredi destekleri, kısa çalışma ödeneği nakdi ücret desteği gibi birçok tedbirin yanında ihtiyaç sahibi vatandaşlar da yalnız bırakılmadı.

        Bu kapsamda üç ayrı FAZ ödeme ve 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası ile 7 milyondan fazla aileye ulaşılarak yaklaşık 8 milyar TL'lik karşılıksız ödemeler gerçekleştirildi. Son olarak açıklanan üçüncü faz ödemelerinde yapılan yardımın 2.3 milyar TL'ye ulaştığı bildirildi.

        Bu süreçte ilk 2 fazda devlette kayıtlı olan sosyal destek gruplarına yardım ulaştırıldı. Üçüncü fazla birlikte ise başvuru imkanı getirilerek özellikle yeme-içme başta olmak üzere hizmet sektöründe günlük çalışan, işsiz kalan kesimlere de ulaşma amaçlandı. Üçüncü faz ile ilgili başvurular ise Sosyal Yardımlaşma Vakıfları tarafından değerlendiriliyor. İhtiyaç sahibi ailelere paraları hemen ödeniyor.

        Bunun için başvurular e-devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. E-devlette pandemi sosyal destek ön başvurusu bölümünden sorulan sorular cevaplanarak başvuru gerçekleşmiş oluyor. Ödemeler ise başvurularında banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, başvurularında banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT şubeleri aracılığı ile yapılıyor.

        Evden çıkamayacak durumda olanlara ise paraları konutlarında ödeniyor. Başvuru yapanlar sonuçları yine e-devlet üzerinden öğrenilecek. İşte detaylar...

        1100 PANDEMİ DESTEK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Düzenli geliri olmayanlar
        Günlük yevmiye ile çalışan işsizler
        Her haneden bir kişi

        1100 TL PANDEMİ DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANAMAZ?

        Kamu işçileri, memurlar, emekliler
        Kısa çalışma, işsizlik maaşı gibi desteklerden yararlananlar
        Daha önce destekten yararlananlar
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        Haberler Ekonomi 1100 TL pandemi destek başvurusu nasıl yapılır? 1100 TL yardım başvurusu e-devlet sorgulama ekranı! Başvuru şartları…
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