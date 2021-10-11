1100 TL pandemi destek başvurusu nasıl yapılır? 1100 TL yardım başvurusu e-devlet sorgulama ekranı! Başvuru şartları…

1100 TL pandemi destek başvurusu nasıl yapılır? 1100 TL yardım başvurusu e-devlet sorgulama ekranı! arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere her ay bu destek veriliyor ve böylece koronavirüs salgınından olumsuz etkilenenlere ekonomik destek vermek amaçlanıyor. İşte 1100 TL pandemi destek başvurularına ilişkin tüm bilgiler...
1100 TL PANDEMİ DESTEK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
E-devlet üzerinden sorular cevaplanarak başvurulacak
BAŞVURUDA SORULAN SORULAR
Çalışıyor musunuz? Çalışıyorsanız işyerindeki durumunuz nedir? (ücretli, yevmiye, aile şirketi vs)
Aylık toplam geliriniz ne kadar?
Kiracı mısınız? Kiranız ne kadar?
Su, elektrik ve doğalgaz faturanız kaç lira?
2020 Yılı Mart ayında başlayan salgınla mücadelede Türkiye hemen her kesime yaptığı desteklerle süreci en az hasarla atlatan ülkelerin başında geldi. Dünyada 2020 yılını büyümeyle kapatan iki ülkeden birisi olan Türkiye hükümetin aldığı tedbirlerle işçişi, işvereni ve hane halklarını koruyan destekleri bir bir devreye soktu ve bunların birçoğu da devam ediyor.
Hibe destekleri, vergi indirimleri, kredi destekleri, kısa çalışma ödeneği nakdi ücret desteği gibi birçok tedbirin yanında ihtiyaç sahibi vatandaşlar da yalnız bırakılmadı.