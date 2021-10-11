SON DAKİKA: Türkiye 2021 yılının ilk 9 ayında çay ihracatından 13 milyon 212 bin dolar kazandı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, yazılı açıklamasında, bu yılın 9 aylık döneminde 3 bin 247 ton çay ihraç edildiğini belirtti.
Çay ihracatından 13 milyon 212 bin 948 dolar gelir elde edildiğini ifade eden Gürdoğan, en çok dış satımın Belçika, Almanya, ABD, Hollanda ve KKTC'ye yapıldığını bildirdi.
Gürdoğan, "Geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 10, değer bazında ise yüzde 9 artış sağlanmıştır. Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayan 5 milyonu aşkın Türk nüfusunun Türk çayını tercih etmesi nedeniyle en fazla ihracat bu ülkelere gerçekleştirilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.