SON DAKİKA: Türkiye 2021 yılının ilk 9 ayında çay ihracatından 13 milyon 212 bin dolar kazandı

İhracatta ülke sayısının 115'e ulaşmasının önemli bir gelişme olduğuna dikkati çeken Gürdoğan, şunları kaydetti: "Ülke çeşitliliğindeki artışa paralel ihraç edilen miktarın daha üst rakamlara ulaşması gerekiyor. Her ülkenin damak tadına ve tüketici tercihlerine uygun ürün üretilmesi ve inovatif ürünlerin geliştirilmesi ile çay ihracatımız daha üst noktalara ulaşabilecektir.