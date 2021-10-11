Aile ve Çalışma Bakanlığı'ndan müjde! Her ayın 14'ünde ödeme yapılıyor hesaplarınızı kontrol edin! En az 12 bin 979 lira...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan annelere detaylı destekler veriliyor. Bunlardan bir tanesi de süt parasıdır. Süt parası başka bir adı ile emzirme parası olarak bilinir. Yeni doğum yapan ailelere bir defaya mahsus olmak üzere verilmektedir. Bir anne her doğum yaptıktan sonra süt parası alır. Doğum yapmaya hazırlananlar ya da doğum yapan anneler doğrultusundan süt parası ne kadar sorusunun yanıtı araştırılmaktadır. Peki, 2021 süt parası (emzirme) ne kadar, kaç TL? Süt parası müracaatı nasıl yapılır doğumdan kaç gün sonra yatar?
İşte annelere sağlanan destekler:
●Doğum öncesi ve sonrası 16 hafta izin kullanan annelere, çalışmadıkları sürenin parasını devlet ödüyor.
● Çalışan-çalışmayan tüm anneler, doğum yaptıklarında, devletten doğum yardımı alıyor.
●Birinci çocuğa 300, ikinciye 400, üçüncü ve sonrakilere 600 lira veriliyor. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
● Anneler süt parası yani emzirme ödeneği de alıyor.
●225 lira olan bu ödeme için kadın ya da eşinin çalışması yeterli oluyor.
● SSK'lı çalışan kadınlar doğum izni döneminde iş göremezlik parası alıyor.
Asgari ücretli çalışan bir annenin alacağı ödenek 8 bin 904 lira.