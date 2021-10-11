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    • Ekonomi
    • 11.10.2021 12:30
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    • 11.10.2021 12:31
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    Aile ve Çalışma Bakanlığı'ndan müjde! Her ayın 14'ünde ödeme yapılıyor hesaplarınızı kontrol edin! En az 12 bin 979 lira...

    Ülkemizde kadınlar amacıyla devlet pek çok destek sağlıyor. Çalışan annelere; süt parası, doğum yardımı, iş göremezlik ödeneği, yarı vakitli çalışma parası olarak en az 12 bin 979 lira ödeniyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni doğum yapan annelere birtakım sosyal desteklerde bulunuyor. Süt parası da (emzirme) bunlardan bir tanesidir. Bir başka ismi ile emzirme parası doğumun sonrasında bir defaya mahsus olarak ödenir. Süt parası müracaatı yapılarak belli bir vakit sonra PTT'den alınır. Süt parası ne kadar ve süt parası müracaatı nasıl yapılır sorusu ise bu noktada sıkça akıllara gelir.

    takvim.com.tr
    Her ayın 14’ünde ödeme yapılıyor hesaplarınızı kontrol edin!

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan annelere detaylı destekler veriliyor. Bunlardan bir tanesi de süt parasıdır. Süt parası başka bir adı ile emzirme parası olarak bilinir. Yeni doğum yapan ailelere bir defaya mahsus olmak üzere verilmektedir. Bir anne her doğum yaptıktan sonra süt parası alır. Doğum yapmaya hazırlananlar ya da doğum yapan anneler doğrultusundan süt parası ne kadar sorusunun yanıtı araştırılmaktadır. Peki, 2021 süt parası (emzirme) ne kadar, kaç TL? Süt parası müracaatı nasıl yapılır doğumdan kaç gün sonra yatar?

    İşte annelere sağlanan destekler:

    ●Doğum öncesi ve sonrası 16 hafta izin kullanan annelere, çalışmadıkları sürenin parasını devlet ödüyor.

    ● Çalışan-çalışmayan tüm anneler, doğum yaptıklarında, devletten doğum yardımı alıyor.

    ●Birinci çocuğa 300, ikinciye 400, üçüncü ve sonrakilere 600 lira veriliyor. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

    ● Anneler süt parası yani emzirme ödeneği de alıyor.

    ●225 lira olan bu ödeme için kadın ya da eşinin çalışması yeterli oluyor.

    ● SSK'lı çalışan kadınlar doğum izni döneminde iş göremezlik parası alıyor.

    Asgari ücretli çalışan bir annenin alacağı ödenek 8 bin 904 lira.

        ● Anneler; doğum izinleri bittikten sonra ilk çocukta 2, ikincide 4, üçüncü ve sonrakilerde 6 ay yarım gün çalışabiliyor.

        ●Çalıştığı sürenin ücretini işveren öderken, çalışılmayan sürenin ücreti brüt asgari ücret üzerinden ödeniyor

        ●Bundan sadece damga vergisi kesiliyor. 2 ay yarı zamanlı çalışana devlet 3 bin 550 lira ödüyor.

        ÖRNEK HESAPLAMA

        İlk çocuğunu dünyaya getiren asgari ücretli için:

        Emzirme ödeneği: 225 TL

        Doğum yardımı: 300 TL

        İş göremezlik ödeneği: 8.904 TL

        Yarı zamanlı çalışma desteği: 3.550,34 TL

        TOPLAM: 12.979,34 TL

        Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

        Süt Parası Ne Kadar?

        Yeni doğum yapan annelerin ya da anne adaylarının en çok merak ettiği konulardan birisidir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan verdiği bu destek sadece bir defaya mahsustur. Annelere oluşturulan her doğumun sonrasında ödenmektedir.

        Süt Parası Başvurusu Nasıl Yapılır?

        Süt (emzirme) parası müracaatı ise bilhassa ilk kez doğum yapan anne adayları ve aileleri doğrultusundan merak edilen konular arasında yer alır. Süt parası amacıyla rastgele bir yere müracaat yapmanıza lüzum yoktur. Doğum yaptığınız hastane süt parası amacıyla giriş prosedürünü sistem doğrultusundan yapar.

            Süt Parası Doğumdan Kaç Gün Sonra Ödenir?

            Süt parası doğumun sonrasında aşağı yukarı iki ay süresince ödenir. Bu ödemeyi PTT'ye giderek TC kimlik numarasını söyleyip alabilirsiniz. Ödemeler sadece babalara verilir.

            Süt Parası Kimlere Ödenir?

            4A (SSK) ve 4B (BAĞ-KUR) sigorta kollarına mensup olarak hizmet akdine bağlı ya da kendi adına ve hesabına gerçekleştirdikleri çalışmalardan kaynaklı aylık alan anneler ve babalar emzirme parası alabilir.
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            Haberler Ekonomi Aile ve Çalışma Bakanlığı'ndan müjde! Her ayın 14'ünde ödeme yapılıyor hesaplarınızı kontrol edin! En az 12 bin 979 lira...
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