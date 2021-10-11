Aile ve Çalışma Bakanlığı'ndan müjde! Her ayın 14'ünde ödeme yapılıyor hesaplarınızı kontrol edin! En az 12 bin 979 lira...

Süt Parası Ne Kadar?

Yeni doğum yapan annelerin ya da anne adaylarının en çok merak ettiği konulardan birisidir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan verdiği bu destek sadece bir defaya mahsustur. Annelere oluşturulan her doğumun sonrasında ödenmektedir.

Süt Parası Başvurusu Nasıl Yapılır?

Süt (emzirme) parası müracaatı ise bilhassa ilk kez doğum yapan anne adayları ve aileleri doğrultusundan merak edilen konular arasında yer alır. Süt parası amacıyla rastgele bir yere müracaat yapmanıza lüzum yoktur. Doğum yaptığınız hastane süt parası amacıyla giriş prosedürünü sistem doğrultusundan yapar.