Küresel piyasalarda negatif seyir devam ediyor

Küresel piyasalarda, enerji ve ham madde fiyatlarındaki artışın enflasyonist kaygıları beslemesiyle dün karışık bir seyir izlenmesinin ardından bugün Asya borsaları ile ABD ve Avrupa endeks vadeli işlem kontratlarında satışların hakim olması dikkati çekiyor.

Avrupa'da doğal gaz tedarikinde yaşanan sorunlar ve petrol başta olmak üzere ham madde fiyatlarının yüksek seviyelerini koruması enflasyonist kaygıların gündemde kalmaya devam etmesine neden oluyor. Makroekonomik tarafta karışık sinyaller veren veriler de büyümeye dair kaygıları desteklerken, bu durum durgunluk içinde enflasyon olarak bilinen "stagflasyon" temasını güçlendiriyor.

Tedarik zinciri ve enerji arzındaki problemlerin sürmesi ile dün Brent petrolün varil fiyatı 84,2 dolarla Ekim 2018'den, Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı da 82,3 dolarla Ekim 2014'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü.