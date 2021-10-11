Her ayın 14'ünde ödeme yapılıyor hesaplarınızı kontrol edin! Aile ve Çalışma Bakanlığı'ndan müjde! En az 12 bin 979 lira...

Ülkemizde kadınlar amacıyla devlet pek çok destek sağlıyor. Çalışan annelere; süt parası, doğum yardımı, iş göremezlik ödeneği, yarı vakitli çalışma parası olarak en az 12 bin 979 lira ödeniyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni doğum yapan annelere birtakım sosyal desteklerde bulunuyor. Süt parası da (emzirme) bunlardan bir tanesidir. Bir başka ismi ile emzirme parası doğumun sonrasında bir defaya mahsus olarak ödenir. Süt parası müracaatı yapılarak belli bir vakit sonra PTT'den alınır. Süt parası ne kadar ve süt parası müracaatı nasıl yapılır sorusu ise bu noktada sıkça akıllara gelir.
İşte annelere sağlanan destekler:
●Doğum öncesi ve sonrası 16 hafta izin kullanan annelere, çalışmadıkları sürenin parasını devlet ödüyor.
● Çalışan-çalışmayan tüm anneler, doğum yaptıklarında, devletten doğum yardımı alıyor.
●Birinci çocuğa 300, ikinciye 400, üçüncü ve sonrakilere 600 lira veriliyor. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
● Anneler süt parası yani emzirme ödeneği de alıyor.
●225 lira olan bu ödeme için kadın ya da eşinin çalışması yeterli oluyor.
● SSK'lı çalışan kadınlar doğum izni döneminde iş göremezlik parası alıyor.
Asgari ücretli çalışan bir annenin alacağı ödenek 8 bin 904 lira.