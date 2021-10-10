Sağlıkçıya ek ödeme müjdesi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplu sözleşmede sabit ek ödemenin artırılması için gösterilen çabayı hatırlatarak, "Bu sabit ödemenin genel bütçeye aktarılması için çalışmalarımız devam ediyor" dedi. Koca, Öz Sağlıkİş Sendikasının Başkanlar Kurulu Toplantısı'na video mesaj gönderdi.

Sağlık çalışanlarını bir bütün olarak gördüklerini ve aşılamada öncelik verdiklerini anımsatan Koca, bu emek ve başarının paydaşı olan çalışanları bir kez daha kutlayarak teşekkürlerini iletti. Bu zor günlerin en kısa sürede geride kalacağını dile getiren Koca, şunları kaydetti: "Toplu sözleşmede sabit ek ödemenin artırılmasına birlikte çaba gösterdik. Genel bütçeye aktarılması için çalışmalarımız sürüyor. Daha adil bir ek ödeme için gayret gösteriyoruz. Sadece bugün için değil çalışanlarımızın yarın emeklilikte de refah düzeyine koruyabilmenin uğraşı içindeyiz. Çalışma koşullarımızı hak ve sorumluluk temelinde en adil düzeye taşımak için hep birlikte çalışacağız."