Dijital vergi dairesi geliyor (Ekonomi haberleri)

Vergi düzenlemesi kapsamında tüm mükelleflere hizmet verecek ve işlemlerin elektronik ortamda yapılmasına imkan sağlayacak Türkiye Dijital Vergi Dairesi kurulacak. Böylece vatandaşlar ve vergi daireleri tüm işlemleri elektronik ortamda yapıyor. Şu anda Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı 1042 vergi dairesi bulunuyor.
CANSUYU'NDAN TANZANYA ADIMI
Cansuyu Derneği, doğu Afrika ülkesi Tanzanya'nın kurak bölgelerinde 20 tane temiz su kuyusu açılışı gerçekleştirdi. Kisemvuli, Vikindu ve Muandege bölgelerinde açılan kuyular 17 bin Tanzanyalı muhtacın temiz su ihtiyacını karşılayacak. Cansuyu Dış İlişkiler Koordinatörü Bilal Değirmenci, Doğu Afrika Ülkesi Tanzanya'da muhtaç insanların yüzünde tebessüm oluşmasına vesile olduklarını söyledi.
KRİPTOYA DENETİM
ABD'de Biden yönetiminin, kripto para birimleriyle ilgili bir kararname çıkarılmasını değerlendirdiği belirtildi. İsminin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, önerilen kararnamenin federal kurumları kripto paranın ilgili alanlarını incelemek ve tavsiyelerde bulunmakla yetkilendireceğini söyledi. Diğer taraftan, söz konusu kararnamenin henüz değerlendirme aşamasında olduğu da vurgulandı. Ayrıca, kripto para birimlerine ilişkin kararnamenin, kurumların yürütme organı genelinde dijital para birimleri üzerindeki çalışmalarını koordine etmeyi de amaçladığı aktarıldı. Konuya aşina olan kişilere göre, söz konusu öneri, kripto para birimlerine daha az dikkat gösteren devlet dairelerinin konu üzerine odaklanmasını sağlayacak. Kaynaklardan biri ayrıca, Beyaz Saray'ın temsilci olarak bir kripto liderinin atanmasını düşündüklerini söyledi.