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    Dijital vergi dairesi geliyor (Ekonomi haberleri)

    Vergi düzenlemesi kapsamında tüm mükelleflere hizmet verecek ve işlemlerin elektronik ortamda yapılmasına imkan sağlayacak Türkiye Dijital Vergi Dairesi kurulacak. Böylece vatandaşlar ve vergi daireleri tüm işlemleri elektronik ortamda yapıyor. Şu anda Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı 1042 vergi dairesi bulunuyor.

    Dijital vergi dairesi geliyor

    Vergi düzenlemesi kapsamında tüm mükelleflere hizmet verecek ve işlemlerin elektronik ortamda yapılmasına imkan sağlayacak Türkiye Dijital Vergi Dairesi kurulacak. Böylece vatandaşlar ve vergi daireleri tüm işlemleri elektronik ortamda yapıyor. Şu anda Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı 1042 vergi dairesi bulunuyor.

    CANSUYU'NDAN TANZANYA ADIMI
    Cansuyu Derneği, doğu Afrika ülkesi Tanzanya'nın kurak bölgelerinde 20 tane temiz su kuyusu açılışı gerçekleştirdi. Kisemvuli, Vikindu ve Muandege bölgelerinde açılan kuyular 17 bin Tanzanyalı muhtacın temiz su ihtiyacını karşılayacak. Cansuyu Dış İlişkiler Koordinatörü Bilal Değirmenci, Doğu Afrika Ülkesi Tanzanya'da muhtaç insanların yüzünde tebessüm oluşmasına vesile olduklarını söyledi.

    KRİPTOYA DENETİM
    ABD'de Biden yönetiminin, kripto para birimleriyle ilgili bir kararname çıkarılmasını değerlendirdiği belirtildi. İsminin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, önerilen kararnamenin federal kurumları kripto paranın ilgili alanlarını incelemek ve tavsiyelerde bulunmakla yetkilendireceğini söyledi. Diğer taraftan, söz konusu kararnamenin henüz değerlendirme aşamasında olduğu da vurgulandı. Ayrıca, kripto para birimlerine ilişkin kararnamenin, kurumların yürütme organı genelinde dijital para birimleri üzerindeki çalışmalarını koordine etmeyi de amaçladığı aktarıldı. Konuya aşina olan kişilere göre, söz konusu öneri, kripto para birimlerine daha az dikkat gösteren devlet dairelerinin konu üzerine odaklanmasını sağlayacak. Kaynaklardan biri ayrıca, Beyaz Saray'ın temsilci olarak bir kripto liderinin atanmasını düşündüklerini söyledi.

        UNUTULAN EŞYAYA HÜCUM
        İstanbul         Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde unutulan, bulunan ve sahiplerine ulaşılamayan 3 bine yakın valiz, sırt çantası ve 3 bin parçaya yakın elektronik aletin yanı sıra 25 bin buluntu eşya ihale ile satıldı. İhaleyi alan firmanın Avcılar'daki ofisinin önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar özellikle elektronik eşyalara ilgi gösterdi. Vatandaşlar birçok eşyanın henüz yeni olduğunu ve uygun fiyat olduğu için tercih edildiğini söyledi. havaalanında 1 yıl boyunca sahiplerince aranmayan eşyalar ihale yoluyla satışa çıkartılıyor. İhaleyi kazanan firma ise bu eşyaları vatandaşa satıyor.

        FATURANIN YARISI DEVLETTEN
        Enerji Bakanı Fatih Dönmez, dünyada doğalgaz fiyatlarının geçen yılın 5 katına çıktığını belirterek, "Yılbaşından bu zamana toplamda yüzde 18 gibi bir artış yapıldı" dedi. Elektrikte de toplamda yüzde 21 artış olduğunu belirten Dönmez "Ancak ülkemizde maliyetlerin hepsini hane halkına ve küçük tüketiciye, esnafa yansıtmıyoruz. Doğal gaz ve elektrikte devlet neredeyse faturanın yarısını karşılıyor. Bir fedakarlık yapıyoruz. Bu uygulamalar devam edecek" ifadelerini kullandı. Bakan dönmez akaryakıtta fiyat artışlarının vergi ile karyşılanıp pompaya yansıtılmadığını belirterek, "Sadece bu yıl bu fedakarlığın karşılığı 52 milyar lira oldu" dedi.
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        Haberler Ekonomi Dijital vergi dairesi geliyor (Ekonomi haberleri)
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