Ve tarih gelip çatıyor! Tediyeler ne zaman ödenecek? 4. ilave tediye ödemesi ne zaman yatacak?

Taşeron ve kamu işçileri ödemelerin yapılacağı tarihe odaklandı. Ekim ayının gelmesinin hemen ardından tediye ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarih yüz binlerce kişi tarafından merakla araştırılıyor. Bilindiği üzere yılda 4 taksit halinde ödemesi gerçekleştirilen tediyelerin hesaplanması işçilerin aldığı maaşın brüt ücreti üzerinden hesaplanıyor. Ödemeler ise her çalışanın aldığı maaşa göre farklılıklar gösteriyor. Peki, tediyeler ne zaman ödenecek? 4. ilave tediye ödemesi ne zaman yatacak? İşte tediye ile ilgili son dakika gelişmeleri
TEDİYE NE ZAMAN ÖDENECEK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, 6772 sayılı Sayılı Kanun kapsamdaki işçilere 2021'de verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 16 Temmuz'da, diğer yarısı 17 Aralık'ta ödenecek.
İLAVE TEDİYE NEDİR?
6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır.
Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kadroya geçen işçilere, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan bir kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 52 günlük tediye ödenmesi gerekmektedir.