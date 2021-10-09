Türkiye'den 6,8 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı! 10 ülkeden 7'si AB ülkesi

Geçen yıl ocak-eylül döneminde 6 milyar 408 milyon 534 bin dolar olan binek otomobil ihracatı, bu senenin aynı döneminde yüzde 6 artışla 6 milyar 796 milyon 60 bin dolara yükseldi.

FRANSA'YA 1 MİLYAR DOLARDAN FAZLA BİNEK OTOMOBİL İHRACATI

Binek otomobil ihracatında ilk sırada Türkiye'nin otomotiv sektöründe ikinci ana pazarı olan Fransa yer aldı. Bu ülkeye ocak-eylül dönemindeki dış satım, geçen yılın 9 ayına kıyasla yüzde 16 artarak 1 milyar 13 milyon 783 bin dolardan 1 milyar 175 milyon 911 bin dolara çıktı. Fransa'ya yapılan binek otomobil ihracatının toplam binek otomobil ihracatındaki payı yüzde 17,3 oldu.