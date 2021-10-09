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    • Ekonomi
    • 09.10.2021 14:01
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    • 09.10.2021 14:01
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    Ve netleşti! Peş peşe açıklandı! Maaşı 1.500 TL ve üstü olanlara 850 TL, 2.500 TL ve üzeri olanlara 1000 TL veriliyor!

    Ve sonunda netleşti! Geri ödeme koşulu olmadan hesaplara para yatıyor. Bankalar emekli vatandaşlar amacıyla yarışa girdi. Tek tek açıkladılar. ING Bank, emeklileri ilgilendiren bir kampanyasını duyurdu. Banka yaptığı açıklamada, emekli maaşını ING Bank’a taşıyanlara 1000 TL’ye kadar promosyon vereceğini belirtti. Buna göre, 2.500 TL ve üzeri emekli maaşı alanlara 1000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacak. Bankadan birden fazla emekli maaş alınıyor olması durumunda, ödenecek promosyon tutarı maaş tutarlarının toplamı dikkate alınarak hesaplanır ve tek bir promosyon ödemesi yapılır.

    takvim.com.tr
    Maaşı 1.500 TL ve üstü olanlara 850 TL, 2.500 TL ve üzeri olanlara 1000 TL veriliyor!

    Emekli promosyonu ne kadar? 12,5 milyon emekliyi yakından ilgilendiren promosyon ödemeleri konusu ile ilgili incelemeler sürüyor. İlk promosyon ödemesini 2017 senesinde alan binlerce emekli şimdilerde ikinci kez promosyon ödemesi amacıyla incelemelerini sürdürüyor. 1 Mart 2020 senesi itibariyle tekrar promosyon almaya hak kazanan emekliler hangi banka ne kadar promosyon ödemesi yapıyor sorusuna cevap arıyor. Özel bankaların promosyon ödemleri 1.250 liraya kadar yükselirken kamu bankalarında 2017 senesinde verdiği orana yakın sayılar emeklilere öneri ediliyor.

    ING BANK DETAYLARI AÇIKLADI

    1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,

    1500 TL'ye (1.500 TL hariç) kadar ise 675 TL,

    1.500 TL – 2.500 TL (2.500 TL hariç) arası ise 850 TL,

    2.500 TL ve üzeri ise 1000 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.

    Kampanyadan emekli maaşını 3 yıl boyunca bankamızdan alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterilerimiz yararlanabilir. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

    Promosyon ödemesinden faydalanmak için herhangi bir ürün koşulu bulunmamaktadır.

    Promosyon taahhütnamesinin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 1500 TL'ye kadarsa 675 TL, 1500 TL-2500 TL arasındaysa 850 TL, 2500 TL'nin üzerindeyse 1000 TL nakit promosyon ödenir.

    Nakit promosyon başvuru işlemleri ING Telefon Bankacılığı ve ING Şubeleri aracılığı ile yapılabilir.

    Bankamızdan birden fazla emekli maaş alınıyor olması durumunda, ödenecek promosyon tutarı maaş tutarlarının toplamı dikkate alınarak hesaplanır ve tek bir promosyon ödemesi yapılır.

    Nakit promosyon ödemesi 3 yıl için peşin olarak yapılır ve 3 yıllık taahhüt süresinin başlangıcı olarak nakit promosyonun hesaba yatırıldığı tarih esas alınır.

    Nakit promosyon ödemesi yapıldıktan sonra 3 yıllık taahhüt süresi içerisinde gelir/aylığın artması halinde ilave promosyon ödemesi yapılmaz.

    3 yıllık taahhüde aykırılık olması halinde, tarafınıza ödenen promosyon bedeli, taahhüdün kalan süresi dikkate alınarak kıstelyevm esasa göre geri alınır.

    Aynı anda birden fazla ek promosyon kampanyasından yararlanılamaz.

    ING belirtilen hizmetleri sonlandırma ya da koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

    1 Mart 2020 tarihi sonrasında Bankamız diğer ek promosyonlarından dahil olmuş, yararlanmış ya da talepte bulunan müşterilerimiz, 25 Şubat 2021 tarihi itibariyle koşulsuz nakit promosyon alması durumunda mevcut kampanya/talepleri iptal edilerek kıstelyevm usulü iade alınacak ve 1.000 TL'ye varan nakit promosyondan yararlanır. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

        HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON ÖDEMESİ YAPIYOR?

        Halkbank, emeklilere yönelik promosyon ödemesi uygulaması için Sosyal Güvenlik Kurumu ile protokol imzaladı. Halkbank'ın promosyon tutarı, 1500 TL'ye kadar brüt maaşlarda 500 TL, 1500 TL-2 bin 500 TL arası brüt maaşlarda 625 TL, 2 bin 500 TL ve üstü brüt maaşlarda 750 TL olacak. Ödemeler tek seferlik yapılacak, uygulamadan yararlanan emekliler maaşlarını 3 yıl boyunca Halkbank'tan alma taahhüdü verecek.

        Garanti BBVA ve SGK arasında protokol imzalandı. Garanti BBVA, 1.500 liraya kadar emekli maaşı alanlara 800 lira, 1.500-2 bin 500 lira arasında emekli maaşı alanlara 1.000 lira, 2 bin 500 lira ve üstünde maaş alanlara ise 1.200 lira nakit promosyon ödemesi yapacak. Böylece Garanti BBVA, emeklilere ödediği promosyonu yüzde 166 artıracak. Maaşını Garanti BBVA'dan alan emekliler, yüzde 0,99 faiz oranlı özel ihtiyaç kredisinden faydalanabilecek.

        Yapı Kredi: Emekli maaşlarını 3 yıl Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emekliler 1000 liraya varan nakit promosyon alabilecek. Banka Emeklilik Paketi ile Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Bireysel İnternet Şubesi ve ATM'lerden yapılan havalelerde ücret muafiyeti sunuyor. Ek olarak, ücretsiz düzenli ödeme talimatı verebilen emekli maaş müşterileri, TL birikimlerine özel 6 ay hoş geldin faizi alırken, bireysel ihtiyaç kredilerini kendilerine özel indirimli oranlarla kullanabiliyor. Yapı Kredi, emekli müşterilerine özel olarak sunduğu Medline acil sağlık hizmeti üyeliğiyle doktorlu kara ambulansı ve telefonla tıbbi danışmanlık hizmetlerini de 1 yıl boyunca ücretsiz sağlıyor.
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        Haberler Ekonomi Ve netleşti! Peş peşe açıklandı! Maaşı 1.500 TL ve üstü olanlara 850 TL, 2.500 TL ve üzeri olanlara 1000 TL veriliyor!
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