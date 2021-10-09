İş kazası geçirene devlet desteği

İş kazası ile ilgili devlet yardımlarından yararlanmaya yönelik soruların yanıtları şöyle:
■ İş kazasının geç bildirilmesi halinde ne gibi işlem yapılmaktadır?
Bildirime kadar sigortalıya ödenen geçici iş göremezlik ödenekleri kurumca işvereninden tahsil edilir.
■ İsteğe bağlı sigortalıların iş kazası geçirmeleri halinde ödenek verilir mi?
İsteğe bağlı sigortalılar kısa vadeli sigorta primi ödemediklerinden geçici iş göremezlik ödeneği verilemiyor.
■ İşyerinin bulunduğu ilden başka bir ile mal almak için giden sigortalının kalmakta olduğu otelde yangın çıkması sonucu vefat etmesi olayı iş kazası olarak değerlendirilebilir mi?
Çalışan sigortalının yürütmekte olduğu iş nedeniyle işyeri dışında meydana gelen kazalar iş kazası olarak kabul ediliyor.
■ İş kazası geçirenin primi az ise sağlık yardımından yararlanır mı?
İş kazası sigorta kolunda hastalık sigortasında olduğu gibi herhangi bir prim ödeme gün sayısı aranmamakta.
■ Analık sigortası kapsamında geçici iş göremezlik ödeneğinden yararlanma şartları nelerdir?
Doğumdan önceki bir yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması, doğum olayının gerçekleşmiş olması, kendi hesabına çalışan sigortalıların analıkları halinde genel sağlık sigortası dahil her türlü borçlarının ödenmiş olması gerekiyor.