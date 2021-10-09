İş kazası geçirene devlet desteği





■ İş kazası geçirenin primi az ise sağlık yardımından yararlanır mı?

İş kazası sigorta kolunda hastalık sigortasında olduğu gibi herhangi bir prim ödeme gün sayısı aranmamakta.



■ Analık sigortası kapsamında geçici iş göremezlik ödeneğinden yararlanma şartları nelerdir?

Doğumdan önceki bir yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması, doğum olayının gerçekleşmiş olması, kendi hesabına çalışan sigortalıların analıkları halinde genel sağlık sigortası dahil her türlü borçlarının ödenmiş olması gerekiyor.

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