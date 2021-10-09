Emine Erdoğan: ‘Kadın girişimciye destek olalım’

'Halkbank Üreten Kadınlar Türkiye Zirvesi'nde konuşan Emine Erdoğan, Türkiye'nin dört bir yanından azmiyle, fikriyle ilham veren kadınlarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Erdoğan, Türkiye'nin dört bir yanından gelen kadınların, Anadolu'nun ne kadar büyük bir potansiyel olduğunu bir kez daha gösterdiğini ifade etti.



Bu başarı hikayelerinin birbirine zincir gibi eklenmesi için kadın dayanışmasının önemine dikkati çeken Erdoğan, "Bir hayalini gerçekleştirmiş her kadın, henüz başka bir hayali kuran kadının rehberidir. O yüzden, başarılarıyla iftihar ettiğimiz kadınlarımızdan mentor olmayı bir misyon haline getirmelerini istiyorum" diye konuştu.



7 AYDA 5.5 MİLYAR TL

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan da 7 ayda 57 bin kadın girişimciye ve 5.5 milyar lirayı aşan kredi hacmine ulaştıklarını belirterek, "Birinci yıl sonunda 100 bin kadın girişimcimize 10 milyar lira kredi desteğine ulaşma hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

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