Fenomenlere yüzde 15 vergi (Ekonomi haberleri)

Sosyal medya üzerinden gelir elde edenler için yeni bir dönem başlıyor. Geliri 650 bin lirayı aşanlar beyanname verecek, yüzde 15 ile 40 arasında gelir vergisine tabi olacak. Geliri bu tutarın altında kalanlara beyanname verme, defter tutma, bildirimde bulunma yükümlülüğü olmayacak. Gelir vergisi istisnasından yararlanmak için bankada hesap açıp, hasılatın buradan tahsil edilmesi koşulu aranacak. Bankalar, bu hesaplara aktarılan hasılat üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla yüzde 15 oranında kesinti yapmak ve beyan edip ödemekle yükümlü olacak. Youtuber ve uygulama geliştiricilerin kira, faiz gibi başka faaliyetlerinden kaynaklanan kazançlarının bulunması, yüzde 15 stopaj kesintisini engellemeyecek. (Hazal Ateş)



ÜRETİM ROTASI TÜRKİYE'YE KAYDI

Mobilya, tekstil, ilaç ve paketleme sektöründeki uluslararası şirketler gözünü Türkiye'ye çevirdi. IKEA'nın koltuk, kitaplık, gardırop ve mutfak dolaplarını Türkiye'de üretip ihraç edeceği bildirildi. LPP de üretimin bir kısmını kaydıracağını duyurdu. Boehringer Ingelheim önemli miktarda yatırım yapacağını vurgularken, DW Reusables de faaliyetlerini Türkiye'ye yönlendirmiş durumda.



30 BİN EUROLUK HİBE BAŞLIYOR

Avrupa Birliği (AB) fonlarıyla Türk ve Suriyeli girişimcileri destekleyen kurumlara 30 bin euroya kadar hibe sağlayacak program tanıtıldı. Başvurular; Ankara, Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin ve Şanlıurfa'dan 29 Ekim'e kadar kabul edilecek. Başarılı başvuru sahiplerine, 10 bin-30 bin euro aralığında toplam 3 milyon euroluk hibe sağlanacak.



30 KİLOLUK BAL KABAĞI

Amasya'da yol kıyısında manav işleten Özgür Cevizli, Değirmendere köyünde yetiştirilen 30 kilogramlık dev bal kabağını tezgahına çıkardı. Cevizli, normal fiyatının 2-3 katına gelen teklifleri geri çevirirken, 5 bin liraya bile satmayacağını belirtiyor.



ÇİFTÇİYE DEKAR BAŞINA 30-100 TL

Olumsuz hava şartları ve kuraklık sebebiyle tarlalarında yüksek verim kayıplarına uğrayan çiftçilere verim kaybı desteği ödenecek. Tarım havzalarındaki köylerde yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere yapılacak ödemeler dekar başına 30-100 lira arasında hibe şeklinde olacak. Tarım Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Ercan Türktemel, "Verim kaybına uğrayan parsellerdeki verim kaybı oranlarıyla ilgili incelemeler tamamlanmak üzere. İl ve ilçeler tarafından hazırlanan icmallerin intikal etmesini müteakip bu sene içerisinde ödemeyi planlıyoruz" dedi. (BARIŞ ŞİMŞEK)

19.4 MİLYON TL ÜRETİCİNİN HESABINDA

Üreticilerin yeni destek ödemeleri dün hesaba yatırıldı. Hububat, baklagil, dane mısır desteği kapsamında 4 milyon 362 bin lira, sertifikalı tohum üretim desteği kapsamında 11 milyon 613 bin lira, mazot gübre desteği kapsamında 2 milyon 237 bin lira, sertifikalı fidan üretim desteği kapsamında 570 bin lira, sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 624 bin lira olmak üzere toplam 19 milyon 408 bin liralık destek ödemeleri, dün üreticilerin hesaplarına aktarılmaya başlandı.