SON DAKİKA: Vale isyanını bitirecek karar! Standartlar belirlenecek ve kurallara bağlanacak

Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) tarafından başlatılan vale mesleğinin standartlarının belirlenmesi ve yasal kurallara bağlanması çalışmaları neticesini verdi.
TOBFED'den yapılan açıklamaya göre, federasyonun vale mesleğinin standartlarının belirlenmesi ve yasal kurallara bağlanması çalışmaları sonuç verdi. Valeler artık yakalarında Mesleki Yeterlilik Kurumuna ait Mesleki Yeterlilik Kimlik Kartı taşıyacak.
Mesleki Yeterlilik Kimlik Kartı arkasında bulunan QR kod ile valelerin, meslek için yeterli olup olmadıkları sorgulanabilecek.