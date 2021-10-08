Onlarca destekten hemen yararlanılabilir! O kişilere nakit para müjdesi! Başvurusu onaylanana anında bankalardan ödeme var!

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI

Geleneksel Girişimci Destek Programı kapsamında 65 bin, İleri Girişimci Destek Programı kapsamında 365 bin liraya kadar destek var.

Başarılı iş planlarının yaşama geçirilmesi amacıyla de İş Planı Ödülü Destek Programı ile 100 bin liraya varan destek veriliyor. Takvim.com.tr haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

AR-GE, TEKNOLOJİK ÜRETİM VE YERLİLEŞTİRME DESTEKLERİ

Bu başlık altında 3 destek uygulaması yürütülüyor. Ar-Ge, Ür-Ge ve inovasyon projelerine 750 bin, KOBİ Teknoyatırım- KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım ile Stratejik Ürün Destek programlarına ise 6'şar milyon liraya kadar destek veriliyor.