Onlarca destekten hemen yararlanılabilir! O kişilere nakit para müjdesi! Başvurusu onaylanana anında bankalardan ödeme var!

İşini kurmak ya da var olan işletmesini ilerletmek isteyenler insanlar KOSGEB takviyelerini takip ediyor. Geleneksel girişimcilere Geleneksel Girişimci Programı ile 65 bin liraya kadar destek sağlanırken İleri Girişimci Programı ile iş fikri olanlara 365 bin liraya varan destek sağlanıyor. Devlet doğrultusundan iş kurmak isteyenlere sağlanan destekler bu minvalde merak ediliyor ve oluşturulan resmi açıklamalar akıllardaki konumunu aldı. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) geri ödemesiz girişimcilik takviyeleri de şunlar arasında yer aldı.
ONLARCA DESTEK VAR!
Ülkemizde girişimcilere pek çok destek sağlanıyor. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) geri ödemesiz girişimcilik takviyeleri de şunlar arasında yer alıyor. Yenilikçi, sanayide dijitalleşme uygulamaları, orta yüksek/yüksek teknoloji düzeyindeki sektörler ile imalat pazarında etkinlik gösteren işletmelerin adedinin artırılması suretiyle yaşama geçirilen İleri Girişimci Programı ile iş fikri olanlara 365 bin liraya varan destek veriliyor. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
Kendi işinin patronu olmak isteyen geleneksel girişimcilere de Geleneksel Girişimci Programı ile 65 bin liraya kadar destek sağlanıyor.
İş fikri olanlar, girişimcilik eğitimini tamamlayıp hazırladığı projeyle müracaat ederek desteklerden yararlanabiliyor. Girişimcilik eğitimleri e-Akademi ile çevrimiçi olarak da alınabiliyor.