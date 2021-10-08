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    • Ekonomi
    • 08.10.2021 16:26
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    • 08.10.2021 16:26
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    Gümüş fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Kapalıçarşı gram gümüş fiyatı kaç lira?

    Altın ve gümüş fiyatlarında yaşanan hareketlilik dikkat çekerken gözler gram alış satış fiyatlarına çevrildi. Değerli bir yatırım aracı olarak görülen gümüş fiyatlarındaki son durumu öğrenmek isteyenler fiyatları araştırıyor. Peki, gümüş fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Kapalıçarşı gram gümüş fiyatı kaç lira? İşte fiyatlarda son durum...

    Gümüş fiyatları ne kadar?

    Gümüş fiyatlarını öğrenmek isteyenler özellikle haftanın kapanış gününde konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Gümüş piyasasında da hareketli dakikalar yaşanırken yatırımcılar alış satış fiyatlarına odaklandı. Peki, Gümüş fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Kapalıçarşı gram gümüş fiyatı kaç lira? İşte son gelişmeler...

    GRAM GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR?

    ALIŞ(TL) 6,62
    SATIŞ(TL) 6,62

    İşte merak edilenler;

    ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

    Analistler, ABD'de borç limiti krizinin çözülmesi ve emtia fiyatlarının kısmen de olsa sakinleşmesiyle küresel piyasalarda risk algısının azaldığını belirterek, altının ons fiyatındaki yatay seyre karşın dolar kurundaki yükselişin yurt içinde altın fiyatlarında artışa sebep olduğunu kaydetti.

    Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

    503 BİN 340 LİRAYA YÜKSELDİ

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 503 bin 340 liraya yükseldi.

    Altın piyasasında, en düşük 501 bin 400 lira, en yüksek ise 503 bin 760 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,43 artışla 503 bin 340 liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 229 milyon 439 bin 161,65 lira, işlem miktarı ise 455,93 kilogram oldu.

        Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 258 milyon 498 bin 848,95 lira oldu.

        Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler, Garanti Bankası, INTL HRM Kıymetli Madenler ve Yapı Kredi Bankası şeklinde sıralandı.

        Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

        ÇARŞAMBA PERŞEMBE
        KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
        24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 503,00 503,20 502,00 502,20
        Cumhuriyet Ata Lira 3.315,00 3.336,00 3.310,00 3.331,00
        22 Ayar Bilezik(Gr.) 458,75 462,75 458,00 462,00
        Lira(Tam) Ziynet 3.239,00 3.259,00 3.234,00 3.254,00
        Yarım Ziynet 1.620,00 1.630,00 1.617,00 1.627,00
        Çeyrek Ziynet 810,00 815,00 809,00 814,00

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