Gümüş fiyatlarını öğrenmek isteyenler özellikle haftanın kapanış gününde konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Gümüş piyasasında da hareketli dakikalar yaşanırken yatırımcılar alış satış fiyatlarına odaklandı. Peki, Gümüş fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Kapalıçarşı gram gümüş fiyatı kaç lira? İşte son gelişmeler...
GRAM GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR?
ALIŞ(TL) 6,62
SATIŞ(TL) 6,62
İşte merak edilenler;
ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ
Analistler, ABD'de borç limiti krizinin çözülmesi ve emtia fiyatlarının kısmen de olsa sakinleşmesiyle küresel piyasalarda risk algısının azaldığını belirterek, altının ons fiyatındaki yatay seyre karşın dolar kurundaki yükselişin yurt içinde altın fiyatlarında artışa sebep olduğunu kaydetti.
Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.
503 BİN 340 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 503 bin 340 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 501 bin 400 lira, en yüksek ise 503 bin 760 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,43 artışla 503 bin 340 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 229 milyon 439 bin 161,65 lira, işlem miktarı ise 455,93 kilogram oldu.