İşyeri açan gençlere de veriliyor! Hemen başvur paranı al! 15.000 TL geri ödemesiz para veriliyor!

Kaymakamlık İşyeri Açma Kredisi Nasıl Alınır?

İlk koşul olarak vatandaşın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında dosya açması gerekmektedir.

Dosyası sahip olunan olan vatandaş Kaymakamlık İşyeri Açma Kredisi isteğinde bulunmalıdır.

Esnaf olmak isteyen vatandaşın gerçekleştirmek istediği işle alakalı, daha daha daha daha eskiden almış bulunduğu belge ya da sertifikaları varsa, bu belgelerini de isteğine ek yaparak sunmalıdır.

Kişinin kaymakamlık kredisi isteğinde bulunduğunda, bir proje hazırlaması ve proje yapısında satın alabilmek istediği malzemeleri listelemesi ve bu liste dahilinde, 3 ayrı firmadan demirbaş ve başka ürünlerin alımı amacıyla fiyat öneriyi hazırlaması ve bu teklifleri de isteğiyle eş güdümlü sunması gerekmektedir. Devletin verdiği faizsiz işyeri açma kredisi devre devre verilmeye devam etmektedir. Hem de düşük faizler ile bankalar doğrultusundan verdiği kredilere de müracaat yapabilirsiniz. Mesela QNB Finansbank doğrultusundan 120 ay vadeli olarak verdiği işyeri açma kredisi ilk 3 ay ödemesiz olmaktadır.