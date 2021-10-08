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    • Ekonomi
    • 08.10.2021 16:09
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    • 09.10.2021 08:46
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    İşyeri açan gençlere de veriliyor! Hemen başvur paranı al! 15.000 TL geri ödemesiz para veriliyor!

    Devletin kadınlara, girişimcilere, ev hanımlarına verdiği faizsiz kredi, iş kurma takviyeleri ve yardımları devam ediyor. Geri ödemesiz hibe takviyeleri belirli bir uygulama dahilinde verilirken Kaymakamlık 15 bin lira faizsiz işyeri açma kredisi veriyor. Ev hanımlarına verdiği destek bu uygulamadan ayrı olup, Sydv doğrultusundan sağlanmaktadır. Peki Kaymakamlık işyeri açma yardımı nasıl alınır? Şartları nelerdir? Kimler Başvuru yapabilir? İşte ayrıntılar..

    takvim.com.tr
    Hemen başvur paranı al! 15.000 TL geri ödemesiz para veriliyor!

    İlçelerde ikamet eden vatandaşlarımız amacıyla Kaymakamlık kredisi verildiği, Valiliklerden ya da kaymakamlıktan kredi desteği sağlandığına dair haberleri duymuş olmalısınız. Asıl olan şu ki, devlet kurumlarının hiçbirinden rastgele bir destek uygulaması haricinde kredi desteği verilmez. Kaymakamlık kredisi adı verdiği destek, Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce yapılmakta olan yardımlardan ibarettir. Bu kapsamda parasal desteğe gereksinimi olanlar bu birimlere müracaatte bulunabilir. 2 memur kefil getiren vatandaşlara 15 bin liraya kadar işyeri açma kredisi verilmektedir.

    Kaymakamlık Faizsiz İş Kurma Kredisi Veriyor mu?

    Ülkemizde tespit edilen birtakım kaymakamlıklarca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı' na bağlı olarak etkinlik gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Yardımlaşma Genel Müdürlüğü doğrultusundan verdiği desteklere aracılık edilmektedir. Sosyal Yardımlaşma Vakıfları Kaymakamlık yapısında hizmet verdiğinde, bu krediye de devlet kaymakamlık kredisi adı verilmektedir. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

    Kaymakamlık İşyeri Açma Kredisi Nasıl Alınır?

    İlk koşul olarak vatandaşın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında dosya açması gerekmektedir.

    Dosyası sahip olunan olan vatandaş Kaymakamlık İşyeri Açma Kredisi isteğinde bulunmalıdır.

    Esnaf olmak isteyen vatandaşın gerçekleştirmek istediği işle alakalı, daha daha daha daha eskiden almış bulunduğu belge ya da sertifikaları varsa, bu belgelerini de isteğine ek yaparak sunmalıdır.

    Kişinin kaymakamlık kredisi isteğinde bulunduğunda, bir proje hazırlaması ve proje yapısında satın alabilmek istediği malzemeleri listelemesi ve bu liste dahilinde, 3 ayrı firmadan demirbaş ve başka ürünlerin alımı amacıyla fiyat öneriyi hazırlaması ve bu teklifleri de isteğiyle eş güdümlü sunması gerekmektedir. Devletin verdiği faizsiz işyeri açma kredisi devre devre verilmeye devam etmektedir. Hem de düşük faizler ile bankalar doğrultusundan verdiği kredilere de müracaat yapabilirsiniz. Mesela QNB Finansbank doğrultusundan 120 ay vadeli olarak verdiği işyeri açma kredisi ilk 3 ay ödemesiz olmaktadır.

        Devletin Verdiği Faizsiz Kredi ve Destekler

        Devletin kadınlara, girişimcilere, ev hanımlarına verdiği faizsiz kredi, iş kurma takviyeleri ve yardımları devam ediyor. Geri ödemesiz hibe takviyeleri belirli bir uygulama dahilinde verilirken Kaymakamlık 15 bin lira faizsiz işyeri açma kredisi veriyor. Ev hanımlarına verdiği destek bu uygulamadan ayrı olup, Sydv doğrultusundan sağlanmaktadır. Takvim.com.tr haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

        Kaymakamlık Faizsiz İş Kurma Kredisi Veriyor mu?

        Ülkemizde tespit edilen birtakım kaymakamlıklarca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı' na bağlı olarak etkinlik gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü doğrultusundan verdiği desteklere aracılık edilmektedir. Sosyal Yardımlaşma Vakıfları Kaymakamlık yapısında hizmet verdiğinde, bu krediye de Devlet Kaymakamlık Kredisi adı verilmektedir.

        Esnaf olmak isteyen vatandaşın gerçekleştirmek istediği işle alakalı, daha daha daha daha eskiden almış bulunduğu belge ya da sertifikaları varsa, bu belgelerini de isteğine ek yaparak sunmalıdır.

        Kişinin kaymakamlık kredisi isteğinde bulunduğunda, bir proje hazırlaması ve proje yapısında satın alabilmek istediği malzemeleri listelemesi ve bu liste dahilinde, 3 ayrı firmadan demirbaş ve başka ürünlerin alımı amacıyla fiyat öneriyi hazırlaması ve bu teklifleri de isteğiyle eş güdümlü sunması gerekmektedir.

        Devletin verdiği faizsiz işyeri açma kredisi devre devre verilmeye devam etmektedir. Hem de düşük faizler ile bankalar doğrultusundan verdiği kredilere de müracaat yapabilirsiniz. Mesela QNB Finansbank doğrultusundan 120 ay vadeli olarak verdiği işyeri açma kredisi ilk 3 ay ödemesiz olmaktadır.

        Kaymakamlık kredisi adı verdiği destekte, Bakanlık doğrultusundan 15.000 TL işyeri açma kredisi desteği sağlanmaktadır. Bu kapsamda bireyin kurmak istediği işyerinin maliyetinin 15 bin liradan çok olmaması temeli aranır.

        Kaymakamlık kredisi isteğini yayınlayan vatandaştan lüzumlu evrakların ve belgelerin tamamlanması istenecektir. Bütün evraklarını hazırlayan vatandaşın kaymakamlık kredi müracaatı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Mütevelli Heyetine arz edilecek ve araştırma bu kurul doğrultusundan yapılacaktır.

        Mütevelli kurulince kaymakamlık işyeri açma kredisi isteği ideal görülen girişimcinin evrakları ve projesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

        Genel Müdürlük doğrultusundan bireyin projesi belirli bir vakit zarfında incelenecek ve araştırmayi müteakiben ideal görülmesi halinde destek sağlanacaktır.

        Projesi ideal görülen girişimci, işyerini açmak istediği dükkanı kiralayacak ve SYDV doğrultusundan işyerine malzeme alımı amacıyla 15 bin lira kaymakamlık işyeri açma kredisi desteği sağlanacaktır.

            Kaymakamlık İşyeri Açma Kredisi Şartları Nelerdir?

            Kişinin 18 yaşını tamamlamış ve fiil haklarına sahip olması,
            Başvuru sahibinin proje hazırlaması ve müracaat dilekçesi ile eş güdümlü SYDV'na evraklarını teslim etmesi,
            Projesinde belirttiği iş ile alakalı daha daha daha daha eskiden aldığı eğitim ya da tecrübeleri var ise, bunları belgeleyerek sunması,

            15 Bin Lira işyeri açma kredisi geri ödemeli destek bulunduğundan, kredi alabilmesi amacıyla halen görevde olan 2 adet kamu personeli kefil getirmesi gerekmektedir.

            Devletin Verdiği Faizsiz Kredi ve Destekler

            İşyeri açmak isteyen girişimcilere;

            KOSGEB doğrultusundan girişimciler desteklenmeye devam etmektedir.

            Kaymakamlıklar 2 memur kefil getirene 15 bin lira destek sağlamaktadır.

            Kendi işletmesini kurman ve tarımsal etkinliklerde bulunmak isteyenlere Tarım ve Orman Bakanlığı doğrultusundan hibeler verilmeye devam etmektedir.

            İŞKUR doğrultusundan işyeri açmak isteyen eski hükümlü ve engellilere 35 bin lira hibe ödenmektedir.

            Kaymakamlık kredisi, SYDV bütçe olanağından karşılanmakta olup, genellikle destek verildikten sonra geri alma süreci bitirildiğinde toplanan para tekrar verilmesi esastır. Fakat bütün ilçelerimizde bu destek yoktur.

            SYDV Nedir, Amaçları Nelerdir?

            SYDV, 1986 yılında, ülkemizin her şehrinde ve ilçesinde kurulmuş olan bir yardım vakfıdır. Vakıf, düzenli ve tek seferlik yardımlar yaparak ihtiyaç sahibi kişilerin temel gereksinimlerini karşılar.

            SYDV Ne İş Yapar?

            1- Deprem ve sel gibi doğal afetlerde kişilerin barınma ve yemek ihtiyacını karşılar.

            2- Açlık seviyesinin altında yaşayan ailelere gıda yardımında bulunur.

            3- 65 yaş üstü kişilere maaş verir.

            4- Yabancı uyruklu vatandaşların ülkemize uyum sağlaması için çeşitli uygulamaları hayata geçirir.
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