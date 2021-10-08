9 Ekim Cumartesi euro ve sterlin kaç TL? Uzman yorumları ile dolar yıl sonu ne olur? 1 dolar kaç TL?

9 Ekim Cumartesi dolar ve euro fiyatları merak edilip araştırılmaya başlandı. Dolar/TL son günlerde yaşanan gelişmelere yükselişle tepki vermeye başladı. Yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler 1 dolar kaç TL sorusunun cevabını anlık olarak takip ediyor. Dün inişli çıkışlı grafikle hareket eden dolar/TL, güne 8,87 seviyesinde başlamıştı. Peki, Peki, 8 Ekim dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!