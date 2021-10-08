Evlenen çiftlere devletten 24 bin TL

Çeyiz hesabı uygulaması ile evlenenlere devlet de destek veriyor. Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapanlar, devlet katkısından yararlanabiliyor. Devlet katkısı evlilik tarihindeki birikim üzerinden hesaplanıyor. Ancak birikim süresine göre belirlenen bir üst sınır da var. Çeyiz hesabı olan, 2021 yılı rakamlarıyla 12 bin 37 liraya varan devlet katkısı alabiliyor. Ancak çiftler bu imkandan ayrı ayrı yararlanıp alabileceği desteği 24 bin 74 liraya kadar çıkarabiliyor. İşte çeyiz hesabı ile ilgili merak edilen soruların yanıtları:
Kimler çeyiz hesabı açabilir?
24 yaşını doldurmamış ve hiç evlenmemiş tüm Türk vatandaşları/veya 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 28. Maddesi kapsamına giren kişiler.
Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları da çeyiz hesabından yararlanabilir mi?
Sistemde ikamet esası olmadığı için yurt dışındaki Türk vatandaşları da yararlanabilir.
Çocuğum adına hesap açabilir miyim?
Çeyiz hesabı 18 yaşından büyükler adına açılabilmekte. 18 yaşından küçükler adına ise veli veya vasisi tarafından çeyiz hesabı açmak mümkün.
Aynı kişi adına birden fazla çeyiz hesabı açılabilir mi?
Birden fazla çeyiz hesabı açılması durumunda hesaplar birleştirilemez ve yalnızca başvurulan ilk hesaba devlet katkısı ödenir.
Düzenli ödemeleri ne kadar süre ve en az ne kadar yapmalıyım?
Katılımcı ödemelerini en az 36 ay boyunca düzenli olarak yapmalı. Düzenli aylık ödemelere ilişkin bu yıl için alt sınır 207,66, üst sınır 2.076,61 lira. 3 aylık ödeme planı seçildiğinde ise bu sınırların 3 katı geçerli. Alt sınır ve üst sınır her yıl yeniden değerleme oranında artırılır. Düzenli ödemeler aylık ödeme planının seçilmesi halinde 1 yıllık dönem içinde 3 defadan fazla, 3 aylık ödeme planının seçilmesi halinde 1 defadan fazla aksatılamaz.