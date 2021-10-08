Evlenen çiftlere devletten 24 bin TL





Çeyiz hesabı faizsiz olarak açılabilir mi?

Evet, faizsiz olarak da açılabilir.



Devlet katkısı nasıl hesaplanır?

Evlilik tarihindeki birikim esas alınarak hesaplama yapılır. Devlet katkısı, düzenli ödeme süresi,

- 36 ila 47 ay olanlar için, hesaptaki birikim tutarının yüzde 20'sidir. Ancak, ödenecek tutar 8.693,56 lirayı geçemez.

- 48 ila 59 ay olanlar için, hesaptaki birikim tutarının yüzde 22'sidir. Ancak, ödenecek tutar 10.031,03 lirayı geçemez.

- 60 ay ve üzeri olanlar için, hesaptaki birikim tutarının yüzde 25'idir. Ancak, ödenecek tutar 12.037,24 lirayı geçemez. Devlet katkısında üst sınır da her yıl yeniden değerleme oranında artırılır. 5 yılda 48 bin 148 lira biriktiren 12 bin 37 liralık en üst tutardaki devlet katkısını alabilir.