Doge festivali 2021 ne zaman, saat kaçta? Doge festivali iptal mi/ertelendi mi, nerede yapılacak? Doge yorum...

Geçtiğimiz haftalarda bir Doge festivali yapılacağı bilgisi paylaşılmıştı. Texas Augarland'de gerçekleştirilecek festival öncesi tüm bilgiler merak konusu oluyor. Festivale katılımın yoğun olması da bekleniyor. Peki, Doge festivali 2021 ne zaman, saat kaçta? Doge festivali iptal mi/ertelendi mi, nerede yapılacak? Doge yorumları nelerdir? İşte son gelişmeler...
DOGE FESTİVALİ 2021 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Festivalle ilgili merak edilen bilgiler netleşti. Doge Festivali'nin 9 Ekim tarihinde yapılacağı açıklanmıştı. Etkinliğe Elon Musk da katılım sağlayacak.
İşte merak edilen bilgiler;
BİTCOİN 50 BİN SEVİYELERİNİ GÖRDÜ
Bitcoin'in aldığı rüzgarla kripto para piyasaları altın haftalarından birini yaşamaya başladı. Piyasaların toplam değeri son 24 saatte yüzde 3.8 arttı ve 2.37 trilyon doların üzerine çıktı.
Bitcoin ise haftaya 47 bin dolardan başlamıştı ancak üç gündür yükseliyor. Saat 09.50 itibariyle BTC'nin fiyatı yüzde 5.7 artış gösterdi ve 54 bin 668 dolar seviyelerine geldi. Ancak Bitcoin gece saatlerinde 55 bin doların üzerini de görmüştü.