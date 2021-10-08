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    • Ekonomi
    • 08.10.2021 12:48
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    • 08.10.2021 12:48
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    Doge festivali 2021 ne zaman, saat kaçta? Doge festivali iptal mi/ertelendi mi, nerede yapılacak? Doge yorum...

    Doge için düzenlenecek olan festival için geri sayım sürüyor. Katılımın yoğun olması beklenen festivalle ilgili tüm bilgiler meraklıları tarafından araştırılmaya başlandı. Özellikle festivalin nerede ve ne zaman yapılacağı en çok merak edenler arasında yer alıyor. Peki, Doge festivali 2021 ne zaman, saat kaçta? Doge festivali iptal mi/ertelendi mi, nerede yapılacak? İşte Doge yorum...

    Doge festivali 2021 ne zaman, saat kaçta?

    Geçtiğimiz haftalarda bir Doge festivali yapılacağı bilgisi paylaşılmıştı. Texas Augarland'de gerçekleştirilecek festival öncesi tüm bilgiler merak konusu oluyor. Festivale katılımın yoğun olması da bekleniyor. Peki, Doge festivali 2021 ne zaman, saat kaçta? Doge festivali iptal mi/ertelendi mi, nerede yapılacak? Doge yorumları nelerdir? İşte son gelişmeler...

    DOGE FESTİVALİ 2021 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Festivalle ilgili merak edilen bilgiler netleşti. Doge Festivali'nin 9 Ekim tarihinde yapılacağı açıklanmıştı. Etkinliğe Elon Musk da katılım sağlayacak.

    İşte merak edilen bilgiler;

    BİTCOİN 50 BİN SEVİYELERİNİ GÖRDÜ

    Bitcoin'in aldığı rüzgarla kripto para piyasaları altın haftalarından birini yaşamaya başladı. Piyasaların toplam değeri son 24 saatte yüzde 3.8 arttı ve 2.37 trilyon doların üzerine çıktı.

    Bitcoin ise haftaya 47 bin dolardan başlamıştı ancak üç gündür yükseliyor. Saat 09.50 itibariyle BTC'nin fiyatı yüzde 5.7 artış gösterdi ve 54 bin 668 dolar seviyelerine geldi. Ancak Bitcoin gece saatlerinde 55 bin doların üzerini de görmüştü.

        BTC'nin toplam piyasa değeri aylar sonra yeniden 1 trilyon doların üzerine çıkarken piyasa hakimiyeti de yüzde 43.34'e yükseldi. Bitcoin günlerdir piyasaların çok üzerinde değer kazanıyor bu da dominansın artmasını sağlıyor.

        Ethereum'daki yükseliş ise yine BTC'nin gerisinde kaldı. ETH'nin fiyatı yüzde 1 artarak 3 bin 533 dolara çıktı.

        Popüler altcoinlerden Ripple da BTC'nin ardındaki atağını bekliyor. XRP'nin fiyatı son 24 saatte hiç değişmedi ve 1.07 dolarda kaldı.

        Öte yandan haftaya yükselişle başlayan Dogecoin düzeltme yedi. DOGE'un fiyatı yüzde 7.1 düşerek 24 cent seviyesine geriledi.

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        Haberler Ekonomi Doge festivali 2021 ne zaman, saat kaçta? Doge festivali iptal mi/ertelendi mi, nerede yapılacak? Doge yorum...
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