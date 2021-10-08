Doge festivali 2021 ne zaman, saat kaçta? Doge festivali iptal mi/ertelendi mi, nerede yapılacak? Doge yorum...

Bitcoin ise haftaya 47 bin dolardan başlamıştı ancak üç gündür yükseliyor. Saat 09.50 itibariyle BTC'nin fiyatı yüzde 5.7 artış gösterdi ve 54 bin 668 dolar seviyelerine geldi. Ancak Bitcoin gece saatlerinde 55 bin doların üzerini de görmüştü.