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    • Ekonomi
    • 09.10.2021 08:44
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    • 09.10.2021 08:44
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    10 bin TL ihtiyaç, 100 bin TL konut ve 50 bin TL taşıt kredisi hesaplama tablosu! Banka banka konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi güncel faiz oranları!

    Ekim ayı amacıyla bankaların güncel kredi faiz oranları dikkatle takip ediliyor. Nakit gereksinimi olan vatandaşlar bankalar doğrultusundan yapılan düşük faizli ve uzun vadeli kampanyaları incelemeye koyuldu. Bankalar bu sebeple detaylı kampanyalar düzenlemeye devam ediyor.

    takvim.com.tr
    10 bin TL ihtiyaç, 100 bin TL konut ve 50 bin TL taşıt kredisi hesaplama tablosu

    2021 Ekim ayı amacıyla bankaların güncel kredi faiz oranları merak ediliyor. Pandemi döneminde nakit gereksinimi yaşam sürdüren vatandaşlar bankaların düzenlediği kampanyaları yakından takip ediyor. Bu anlamda banka banka konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi güncel faiz oranlarını haberimizde verdik. 10 bin TL ihtiyaç, 100 bin TL konut ve 50 bin TL taşıt kredisi aldığınız zaman ödeyeceğiniz faiz ve taksit miktarlarını sıraladık.

    10.000 TL 36 Ay Vadeli İhtiyaç Kredileri

    Garanti BBVA Sonbahar Kredisi

    Sonbahar Kredisi

    Faiz Oranı

    %1,91

    Aylık Taksit

    410,96 TL

    Toplam Ödeme

    14.844,56 TL

    ING 3 Ay Ertelemeli Kredi

    3 Ay Ertelemeli Kredi

    Faiz Oranı

    %1,35

    Aylık Taksit

    368,79 TL

    Toplam Ödeme

    13.326,44 TL

    Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

    QNB Finansbank 3 Ay Ertelemeli Kredi

    3 Ay Ertelemeli Kredi

    Faiz Oranı

    %1,34

    Aylık Taksit

    368,06 TL

    Toplam Ödeme

    13.300,16 TL

    Enpara.com Masrafsız Kredi

    Masrafsız Kredi

    Faiz Oranı

    %1,59

    Aylık Taksit

    386,56 TL

    Toplam Ödeme

    13.916,16 TL

        İş Bankası İhtiyaç Kredisi

        İhtiyaç Kredisi

        Faiz Oranı

        %1,60

        Aylık Taksit

        387,31 TL

        Toplam Ödeme

        13.993,16 TL

        Akbank Direkt Kredi

        Direkt Kredi

        Faiz Oranı

        %1,84

        Aylık Taksit

        405,55 TL

        Toplam Ödeme

        14.649,80 TL

        Takvim.com.tr haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

        100.000 TL 10 Yıl Vadeli Konut Kredisi

        AKBANK

        Konut Kredisi

        Aylık Taksit

        1.702,65 TL

        Faiz Oranı

        % 1,37

        Toplam Ödeme

        206.094,50 TL

        TÜRKİYE İŞ BANKASI

        Ev Kredisi

        Aylık Taksit

        1.710,20 TL

        Faiz Oranı

        % 1,38

        Toplam Ödeme

        207.399,00 TL

        İNG

        Eşit Taksitli Mortgage

        Aylık Taksit

        1.794,13 TL

        Faiz Oranı

        % 1,49

        Toplam Ödeme

        217.129,10 TL

        50.000 TL 36 Ay Vadeli Taşıt Kredisi

        İş Bankası

        Taşıt Kredisi 2. El

        %1,54

        250,00 TL

        1.914,08 TL

        69.156,88 TL

            AKBANK

            Taşıt Kredisi İkinci El

            %1,57

            262,50 TL

            1.925,29 TL

            69.572,94 TL ?

            VakıfBank

            Taşıt Kredisi

            %1,50

            250,00 TL

            1.899,19 TL

            68.620,84 TL

            Ziraat Bankası

            Taşıt Kredisi

            %1,59

            250,00 TL

            1.932,78 TL

            69.830,08 TL

            KREDİ FAİZ ORANLARI DÜŞER Mİ?

            Pek çok vatandaş, kredi faiz oranlarının düşmesini dört gözle beklerken, ihtiyaçlarını da bu habere göre belirliyor. Merkez Bankası tarafından aylık olarak yayımlanan beklenti anketi adı değiştirilerek Piyasa Katılımcıları Anketi olarak yayımlanmaya başlanmıştı.

            Yayımlanan son anket verilerine göre BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi ve TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi yüzde 19,00 olarak gerçekleşti ve bir değişikliğe gidilmedi. Yani faiz oranlarında yakın bir tarihte değişiklik olmayacağı yönünde görüş ağır bastı.
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            Haberler Ekonomi 10 bin TL ihtiyaç, 100 bin TL konut ve 50 bin TL taşıt kredisi hesaplama tablosu! Banka banka konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi güncel faiz oranları!
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