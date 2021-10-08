10 bin TL ihtiyaç, 100 bin TL konut ve 50 bin TL taşıt kredisi hesaplama tablosu! Banka banka konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi güncel faiz oranları!

KREDİ FAİZ ORANLARI DÜŞER Mİ?

Pek çok vatandaş, kredi faiz oranlarının düşmesini dört gözle beklerken, ihtiyaçlarını da bu habere göre belirliyor. Merkez Bankası tarafından aylık olarak yayımlanan beklenti anketi adı değiştirilerek Piyasa Katılımcıları Anketi olarak yayımlanmaya başlanmıştı.

Yayımlanan son anket verilerine göre BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi ve TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi yüzde 19,00 olarak gerçekleşti ve bir değişikliğe gidilmedi. Yani faiz oranlarında yakın bir tarihte değişiklik olmayacağı yönünde görüş ağır bastı.