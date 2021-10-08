Devletten 30.000 TL hibe para yardımı desteği! Köye, bahçeye, arsaya prefabrik ev yaptırmak istiyorum diyenlere...

2021 senesinde ihtiyaç sahibi olan vatandaşların konut gereksinimlerini gidermek amacıyla yayılan devlet takviyeleri devam ediyor. Bu hususta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın beraberinde Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da destek sunuluyor. Böylece prefabrik ev yardımı ile eş güdümlü basit ve basit bir şekilde ev sahibi olmak olası duruma geliyor. Mevcut barınma koşullarının yetersiz bulunduğu durumlarda, eski ve bakımsız ya da sağlıksız evde yaşam sürdürmek mecburiyetinde kalanlara yeni evlerine kavuşmaları amacıyla yayılan destek kapsamında gereksinim sahibi ailelere prefabrik ev yapımında basitlikler tanınıyor. Bu yardım Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı olan Sosyal Yardım Genel Müdürlüğü doğrultusundan sağlanıyor.
Prefabrik Ev Yardımını Kimler Alabilir?
Prefabrik ev yardımı alabilmek amacıyla belirli koşulların sağlanması gerekiyor. Buna göre ilk öne çıkan koşul müracaat sahibinin 18 yaşını tamamlamış olması, bunun dışında ise bakanlık doğrultusundan gene belirli koşulların yerine getirilmesi talep ediliyor. Buna göre hane içerisinde şahıs başına düşen gelir, net asgari ücretin üçte birinden az olmakla yanında yaşlılık, engelli, dul olma gibi özel koşullardan da birisine haiz olma, aynı vakitte da onarımı ya da inşası yapılacak arsanın da tam hisseli tapusuna haiz olma koşulu aranıyor. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
Başka bir söyleyişle kendi muhtaçlık halinin belgelenmesi ve aynı vakitte muhtarlık ya da belediyeler doğrultusundan alınacak fakirlik belgesi ile bakanlığa müracaatta bulunulması gerekiyor. Bu noktada gözden kaçırılmaması gereken mühim bir husus, prefabrik evin inşa edileceği arsanın müracaat sahibine ait olması gerekiyor. Bakanlık bu noktada arsa temini ya da arsa masraflarını karşılamıyor. Eğer hayat koşullarına uymayan bir ev bulunuyorsa ve bu evin arsa tapusu da şahsa ait ise bu şahıs prefabrik ev desteğinden yararlanarak 30 bin liraya kadar destekten yararlanabiliyor.