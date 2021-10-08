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    • Ekonomi
    • 09.10.2021 08:45
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    • 09.10.2021 08:45
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    Devletten 30.000 TL hibe para yardımı desteği! Köye, bahçeye, arsaya prefabrik ev yaptırmak istiyorum diyenlere...

    Prefabrik ev gerçekleştirmek isteyenlere devlet doğrultusundan 2021 senesinde prefabrik ev takviyeleri sunuluyor. Buna göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı üzerinden sağlanan yardımlara ek olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da ev yapımında mühim destekler sunuyor. Söz hususu prefabrik ev müracaatı yapabilmek amacıyla dilenen koşulların yerine getirilmesi durumunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı olunan vakıflar üzerinden müracaat yapılması gerekiyor.

    takvim.com.tr
    Devletten 30.000 TL hibe para yardımı desteği!

    2021 senesinde ihtiyaç sahibi olan vatandaşların konut gereksinimlerini gidermek amacıyla yayılan devlet takviyeleri devam ediyor. Bu hususta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın beraberinde Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da destek sunuluyor. Böylece prefabrik ev yardımı ile eş güdümlü basit ve basit bir şekilde ev sahibi olmak olası duruma geliyor. Mevcut barınma koşullarının yetersiz bulunduğu durumlarda, eski ve bakımsız ya da sağlıksız evde yaşam sürdürmek mecburiyetinde kalanlara yeni evlerine kavuşmaları amacıyla yayılan destek kapsamında gereksinim sahibi ailelere prefabrik ev yapımında basitlikler tanınıyor. Bu yardım Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı olan Sosyal Yardım Genel Müdürlüğü doğrultusundan sağlanıyor.

    Prefabrik Ev Yardımını Kimler Alabilir?

    Prefabrik ev yardımı alabilmek amacıyla belirli koşulların sağlanması gerekiyor. Buna göre ilk öne çıkan koşul müracaat sahibinin 18 yaşını tamamlamış olması, bunun dışında ise bakanlık doğrultusundan gene belirli koşulların yerine getirilmesi talep ediliyor. Buna göre hane içerisinde şahıs başına düşen gelir, net asgari ücretin üçte birinden az olmakla yanında yaşlılık, engelli, dul olma gibi özel koşullardan da birisine haiz olma, aynı vakitte da onarımı ya da inşası yapılacak arsanın da tam hisseli tapusuna haiz olma koşulu aranıyor. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

    Başka bir söyleyişle kendi muhtaçlık halinin belgelenmesi ve aynı vakitte muhtarlık ya da belediyeler doğrultusundan alınacak fakirlik belgesi ile bakanlığa müracaatta bulunulması gerekiyor. Bu noktada gözden kaçırılmaması gereken mühim bir husus, prefabrik evin inşa edileceği arsanın müracaat sahibine ait olması gerekiyor. Bakanlık bu noktada arsa temini ya da arsa masraflarını karşılamıyor. Eğer hayat koşullarına uymayan bir ev bulunuyorsa ve bu evin arsa tapusu da şahsa ait ise bu şahıs prefabrik ev desteğinden yararlanarak 30 bin liraya kadar destekten yararlanabiliyor.

        Prefabrik Ev Başvurusu Nasıl Yapılır?

        Söz hususu prefabrik ev müracaatı yapabilmek amacıyla dilenen koşulların yerine getirilmesi durumunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı olunan vakıflar üzerinden müracaat yapılması gerekiyor. Başvuru sırasında kimlik kartı ve muhtarlık ya da belediyelerden alınmış fakirlik belgesi de gerekiyor. Bu belgelerin temin edilmesi ile vakıflara giderek prefabrik ev yardımı müracaatı yapılıyor. Vakıf görevlileri doğrultusundan sahip olunan haneye yönelik araştırma başlatılıyor ve araştırma ardından hanenin oturmaya ya da barınmaya elverişsiz bulunduğu anlaşılması durumunda destek sağlanıyor. Takvim.com.tr haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

        Destek aynı vakitte yalnızca prefabrik ev yapımı amacıyla de sağlanmıyor. Bu noktada bakanlık doğrultusundan belirlenmiş bazı kurallar bulunuyor. Örnek olarak söz hususu sahip olunan oturulan hanenin bir evresinde tadilat ile giderilecek problemler bulunuyorsa, oluşturulan araştırma sonucunda yeni prefabrik ev yapımı yerine 10 bin liraya kadar tadilat ve bakım masraflarının giderilmesi amacıyla destek sağlanıyor ve yapılacak tadilat ile eş güdümlü hane yenilenerek kullanıma sunuluyor.
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        Haberler Ekonomi Devletten 30.000 TL hibe para yardımı desteği! Köye, bahçeye, arsaya prefabrik ev yaptırmak istiyorum diyenlere...
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