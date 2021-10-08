Jival'in kurucusu Naim Gençoğlu, markanın sınırları aşan başarısı ile geleceğe emin adımlarla ilerliyor

Farklı tarzların bir arada yer aldığı koleksiyonları ile sadeliği ve ihtişamı buluşturabilen Jival, zengin ürün çeşidini hızlı servis ağı ile bütünleştirebilen bir marka. İç pazardaki başarısını sınırları aşarak dış pazarda da gösteren Jival farklı coğrafyalarda da adından söz ettiriyor.

SINIR TANIMAYAN SATIŞ AĞI İLE JİVAL İŞ HACMİNİ ARTIRIYOR

Gessart Altın Pazarlama markası olan Jival, kuyumculuk sektöründe ihracattaki başarısı ile ön planda. İhracatta ilk 5 içerisinde yer alırken, 1000 ihracatçı listesinde 303.cü sırada yer alarak gurur duyulacak bir başarıya imza atıyor. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, Avrupa'daki birçok ülkede, Güney Amerika'da ve Orta Doğu'daki iş hacmini arttıran Gessart Altın Pazarlama dünya çapında önemli bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Müşteri beklentileri ile birlikte, geleceğe yön veren trendleri de yakından takip eden Jival, stil sahibi tasarımlarını tüm dünyanın beğenisine sunuyor. Gessart Altın Pazarlama'nın Türk kuyumculuk sektöründeki başarısını farklı kıtalara taşıyan Jival, koleksiyonlarında kaliteyi ve estetiği buluşturan bir marka. Yeniliklerin ve dönüşümlerin takipçisi olan marka, teknolojiyi yakından takip ederek dijital çağda da ön sıralarda yer almaya kararlı.

GENÇOĞLU: "YENİ YÜZYILDA JİVAL ADINI DAHA ÇOK DUYACAKSINIZ"

Jival Kurucusu Naim Gençoğlu'nun markanın başarılarından duyduğu gurur, yeni projelerle de devam ediyor. Markanın geleceğe yönelik projeleri hakkında bilgileri aldığımız Naim Gençoğlu "Gessart Altın Pazarlama, dünyadaki bilinirliğini arttırırken çağın tüm gerekliliklerine göre yeni stratejiler de geliştiriyor. Bir Gessart markası olan Jival dijitalleşmeye devam ederken, yatırımlarımız da bu alanda her geçen gün artıyor. Kısa süre içerisinde Jival markasını daha çok insana ulaştıracağız. Gelecekten umutluyuz," ifadelerini kullandı.