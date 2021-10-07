1100 TL pandemi sosyal yardım başvurusu 2021 nasıl yapılır? E-Devlet pandemi destek başvuru sonuç sorgulama ekranı!

1100 TL pandemi sosyal yardım başvurusu 2021 nasıl yapılır? E-Devlet pandemi destek başvuru sonuç sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen vatandaşları rahatlamak amacıyla bu ödemeler yapılıyor. Peki 1100 tl pandemi sosyal yardım başvuru şartları nelerdir? Bu destekten kimler yararlanabilir, kimler yararlanamaz? Başvuru yapmak isteyenlerin merak ettiği tüm bilgileri derledik.
1100 TL PANDEMİ DESTEK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
E-devlet üzerinden sorular cevaplanarak başvurulacak
BAŞVURUDA SORULAN SORULAR
Çalışıyor musunuz? Çalışıyorsanız işyerindeki durumunuz nedir? (ücretli, yevmiye, aile şirketi vs)
Aylık toplam geliriniz ne kadar?
Kiracı mısınız? Kiranız ne kadar?
Su, elektrik ve doğalgaz faturanız kaç lira?
2020 Yılı Mart ayında başlayan salgınla mücadelede Türkiye hemen her kesime yaptığı desteklerle süreci en az hasarla atlatan ülkelerin başında geldi. Dünyada 2020 yılını büyümeyle kapatan iki ülkeden birisi olan Türkiye hükümetin aldığı tedbirlerle işçişi, işvereni ve hane halklarını koruyan destekleri bir bir devreye soktu ve bunların birçoğu da devam ediyor.
Hibe destekleri, vergi indirimleri, kredi destekleri, kısa çalışma ödeneği nakdi ücret desteği gibi birçok tedbirin yanında ihtiyaç sahibi vatandaşlar da yalnız bırakılmadı.