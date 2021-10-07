1100 TL pandemi sosyal yardım başvurusu 2021 nasıl yapılır? E-Devlet pandemi destek başvuru sonuç sorgulama ekranı!

BAŞVURUDA SORULAN SORULAR

Çalışıyor musunuz? Çalışıyorsanız işyerindeki durumunuz nedir? (ücretli, yevmiye, aile şirketi vs)

Aylık toplam geliriniz ne kadar?

Kiracı mısınız? Kiranız ne kadar?

Su, elektrik ve doğalgaz faturanız kaç lira?

2020 Yılı Mart ayında başlayan salgınla mücadelede Türkiye hemen her kesime yaptığı desteklerle süreci en az hasarla atlatan ülkelerin başında geldi. Dünyada 2020 yılını büyümeyle kapatan iki ülkeden birisi olan Türkiye hükümetin aldığı tedbirlerle işçişi, işvereni ve hane halklarını koruyan destekleri bir bir devreye soktu ve bunların birçoğu da devam ediyor.

Hibe destekleri, vergi indirimleri, kredi destekleri, kısa çalışma ödeneği nakdi ücret desteği gibi birçok tedbirin yanında ihtiyaç sahibi vatandaşlar da yalnız bırakılmadı.