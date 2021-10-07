Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 07.10.2021 18:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.10.2021 18:20
    ABONE OL

    1100 TL pandemi sosyal yardım başvurusu 2021 nasıl yapılır? E-Devlet pandemi destek başvuru sonuç sorgulama ekranı!

    Vatandaşlar gündemde yoğun bir şekilde 1100 tl pandemi sosyal yardım başvurusu 2021 nasıl yapılır? Sorusunun yanıtını araştırıyor. Koronavirüs salgınından dolayı ekonomik olarak sıkıntı yaşayan vatandaşlara uzun zamandır devam eden ödemeler Aile Çalışma ve Sosyal hizmet Bakanlığı tarafından yapılıyor. Peki E-Devlet pandemi destek başvuru ve sonuç sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? Henüz müracaat etmemiş olanlar 1100 tl pandemi sosyal yardım başvuru şartlarını da merak ediyor. 1100 tl pandemi sosyal yardım hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    1100 TL pandemi sosyal yardım başvurusu 2021 nasıl yapılır?

    1100 TL pandemi sosyal yardım başvurusu 2021 nasıl yapılır? E-Devlet pandemi destek başvuru sonuç sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen vatandaşları rahatlamak amacıyla bu ödemeler yapılıyor. Peki 1100 tl pandemi sosyal yardım başvuru şartları nelerdir? Bu destekten kimler yararlanabilir, kimler yararlanamaz? Başvuru yapmak isteyenlerin merak ettiği tüm bilgileri derledik.

    1100 TL PANDEMİ DESTEK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    E-devlet üzerinden sorular cevaplanarak başvurulacak

    BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

    BAŞVURUDA SORULAN SORULAR

    Çalışıyor musunuz? Çalışıyorsanız işyerindeki durumunuz nedir? (ücretli, yevmiye, aile şirketi vs)
    Aylık toplam geliriniz ne kadar?
    Kiracı mısınız? Kiranız ne kadar?
    Su, elektrik ve doğalgaz faturanız kaç lira?

    2020 Yılı Mart ayında başlayan salgınla mücadelede Türkiye hemen her kesime yaptığı desteklerle süreci en az hasarla atlatan ülkelerin başında geldi. Dünyada 2020 yılını büyümeyle kapatan iki ülkeden birisi olan Türkiye hükümetin aldığı tedbirlerle işçişi, işvereni ve hane halklarını koruyan destekleri bir bir devreye soktu ve bunların birçoğu da devam ediyor.

    Hibe destekleri, vergi indirimleri, kredi destekleri, kısa çalışma ödeneği nakdi ücret desteği gibi birçok tedbirin yanında ihtiyaç sahibi vatandaşlar da yalnız bırakılmadı.

        Bu kapsamda üç ayrı FAZ ödeme ve 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası ile 7 milyondan fazla aileye ulaşılarak yaklaşık 8 milyar TL'lik karşılıksız ödemeler gerçekleştirildi. Son olarak açıklanan üçüncü faz ödemelerinde yapılan yardımın 2.3 milyar TL'ye ulaştığı bildirildi.

        Bu süreçte ilk 2 fazda devlette kayıtlı olan sosyal destek gruplarına yardım ulaştırıldı. Üçüncü fazla birlikte ise başvuru imkanı getirilerek özellikle yeme-içme başta olmak üzere hizmet sektöründe günlük çalışan, işsiz kalan kesimlere de ulaşma amaçlandı. Üçüncü faz ile ilgili başvurular ise Sosyal Yardımlaşma Vakıfları tarafından değerlendiriliyor. İhtiyaç sahibi ailelere paraları hemen ödeniyor.

        Bunun için başvurular e-devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. E-devlette pandemi sosyal destek ön başvurusu bölümünden sorulan sorular cevaplanarak başvuru gerçekleşmiş oluyor. Ödemeler ise başvurularında banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, başvurularında banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT şubeleri aracılığı ile yapılıyor.

        Evden çıkamayacak durumda olanlara ise paraları konutlarında ödeniyor. Başvuru yapanlar sonuçları yine e-devlet üzerinden öğrenilecek. İşte detaylar...

        1100 PANDEMİ DESTEK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Düzenli geliri olmayanlar
        Günlük yevmiye ile çalışan işsizler
        Her haneden bir kişi

        KİMLER YARARLANAMAZ?

        Kamu işçileri, memurlar, emekliler
        Kısa çalışma, işsizlik maaşı gibi desteklerden yararlananlar
        Daha önce destekten yararlananlar
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Pfizer’den flaş aşı açıklaması! 5-12 yaş grubu...
        Haberler Ekonomi 1100 TL pandemi sosyal yardım başvurusu 2021 nasıl yapılır? E-Devlet pandemi destek başvuru sonuç sorgulama ekranı!
            SON DAKİKA