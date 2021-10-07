SON DAKİKA! Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan araç satışlarıyla ilgili flaş açıklama

ENFLASYONDA MÜCADELE EŞ GÜDÜMLÜ ÇALIŞMA İLE BAŞARIYA ULAŞIR

Enflasyonla mücadelede sadece marketler değil ilgili kurumların sadece eş güdümlü çalışmasıyla bir başarı elde edilebilir. Dolayısıyla fiili olarak çiftçi kooperatiflerinin fiili olarak piyasada olması rekabet ortamını artıracaktır. Dengeleyici bir unsur olabilir ancak enflasyonun tamamının düşürülmesi ile ilgili dünyadaki gelişmeler ve Merkez Bankası'nın çalışmalarıyla bir başarı görülecektir. Alınan tedbirler ve ortaya çıkan gelişmeler var. Beklenmeyen bir durum var.

İhracatta bir artış söz konusu. Dolayısıyla bu bizi mutlu ediyor çünkü ihracattaki artışın büyümeye de katkısı olumlu. 21-7'lik büyümenin yaklaşık yüzde 35'i ihracattan geldi. İhracat kapasite artırımına götürüyor. Yeni fabrikaların açılması ve istihdam demek. Buradaki odağımızı kaybetmeyeceğiz.

Bura ile alakalı çeşitli çalımalar var daha da önemlisi ihracat artıyor ancak önemli bir veriyi paylaşmak istiyorum. Türkiye 90'lardan sonra ihracatta ciddi mesafe katetti. Kim burada katkı sağladıysa herkesten Allah razı olsun. Şimdi de AK Parti hükümetleri bunun üzerinde inşa ediyor.

Biz ciddi bir turizm ülkesiyiz turizm gelirlerimizde önemli artışlar söz konusu oldu. 2023'te 65 milyon turist hedefimiz vardı. Pandemi olmasaydı bu hedef yakalanacaktı.

Türkiye müteahhitlik hizmetleri ve sağlık hizmetlerinde önemli bir ülkedir. Üniversitelere ciddi talep geliyor. Yazılım ve oyun ihracatında önemli bir hedefimiz var. Biz ihracatı 10 milyar dolara çıkartmak istiyoruz.

Turizm gelirlerimizi öne çıkarttık ancak artık biz hizmet ihracatı gelirlerimizi öne çıkartacağız. Bunun bize faydası cari açığın kapanmasına etki yapacaktır. İkinci konu Türkiye ihracatın 3'te 2'sini 2000 km'ye yapılıyor. Çok uzağa gitmiyoruz. Biz önümüzdeki dönemde uzak ülke stratejisi üzerinde çalışıyoruz. Bu şu demek değil. Biz yakın ülkelerle ihracatı bırakacağız değil. Bizim en önemli ihracat partnerimiz Avrupa Birliği'dir.

Türkiye'ye 8000 km uzaklıkta olan Kuzey Amerika ve Asya Pasifik'te ülkeler var. Toplam dünyadan alınan ihracat yüzde 1 iken bizim payımız yüzde 0.25. Bizim 85 milyar dolarlık bir ihracat hedefimiz var.

Yurt dışı lojistik merkezlerimiz var biz e ihracatı da artırmakla ilgiliyiz. Bunun lojistik altyapısını hayata geçiren ülkeler hızlıca mesafe katedecektir.