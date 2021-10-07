SON DAKİKA! Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan araç satışlarıyla ilgili flaş açıklama

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, araç satışlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Muş, "Araç satışlarıyla ilgili ciddi iddialar var, inceleyeceğiz, hukuksuz bir durum varsa gerekirse mevzuatımızı da değiştiririz" diye konuştu.
İşte Bakan Muş'un açıklamalarından öne çıkanlar
Arz-talep dengesiyle uyuşmayan davranışlar gördüğümüzde buna müdahale edeceğiz. Tüm kurumlar beraber çalışarak enflasyonu makul bir seviyeye çekeceğiz.
Dünya olağanüstü bir dönemden geçiyor, biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.
MEVZUATIMIZI DA DEĞİŞTİRİRİZ
Vatandaşın söylediği şikayetler CİMER üzerinden geldi. Otomotivde vatandaş ben araba bulamıyorum. Bu galerilere veriliyor diyor. Biz vatandaşın getirdiği şikayeti dikkate alıyoruz. Biz bu süreci incelemeye alıyoruz. Onun haricindeki sosyal medya üzerinde de çeşitli şikayetler atılıyor. Burada proaktifiz.
Araç satışlarıyla ilgili ciddi iddialar var, inceleyeceğiz, hukuksuz bir durum varsa gerekirse bunun yaptırımı ağır olur, mevzuatımızı da değiştiririz.
SERBEST PİYASA KOŞULLARINA MÜDAHALE ETMEYİZ
Tekelleşmeye giden bir mekanizma varsa buna müsaade etmeyiz. Serbest piyasa koşullarına müdahale etmeyiz.
Konvansiyonel perakendeciliğin yanı sıra e-ticarette artış söz konusu 2021'in ilk altı ayında yüzde 17'ye çıktı e ticaret. Dolayısıyla burada ciddi bir artış söz konusu. Gıdadan tutun beyaz eşya ve elektroniğe kadar ciddi bir artış söz konusu.
Mevzuatta değişiklik yapılması kanaatindeyiz. Bu e ticaret teknolojinin getirdiği bir şey ve bu olacak. Ticaretin büyük bir kısmı belki 10 yılda buraya kayacak. İnternet kullanım oranları arttıkça yükselecek.
Hızlı gelişiyor ve bu gelişen alanda düzenlemeler yapmak zorundayız. AB ve Amerika'nın bu konuda ciddi çalışmaları var. Dolayısıyla burada da şu an şikayet konusu olan fiyatlar belli yerlerde mi belirleniyor? şeklinde Rekabet Kurulu'nun bir çalışması var.
Tarım Kredi Kooperatifi bir çiftçi kuruluşu ve çeşitli alanda faaliyet gösteren şirketleri var çiftçiye yönelik hizmetler veriliyor. Dolayısıyla bir taraftan üretici tarafı var ve koopetiflerin serbest piyasaya sürülmesi ile ilgili bir çalışma var.