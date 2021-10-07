THY'den büyük başarı! Dünyada ilk 3'e seçildi!

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Conde Nast Traveler dergisinin okurları arasında gerçekleştirdiği oylamalar sonucunda "Okuyucuların seçimi ödülleri" açıklandı.
Dünyanın en çok ülkesine ve uluslararası noktasına uçan THY, Conde Nast Traveler okuyucularının seçimi ile küresel hava yolları arasında ilk 3 hava yolundan biri olmayı başardı.
800 bini aşkın okuyucunun katıldığı Conde Nast Traveler Okuyucuların Seçimi Ödülleri'nde okuyucular; hava yolları, şehir ve otel gibi farklı kategorilerde beğendikleri hizmet ve uygulamaları oyladı.