Son dakika! Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması

Son dakika haberi... Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yatırımcılarla buluştu. Kavcıoğlu yaptığı açıklamada, "Yılın geri kalanında cari işlemerdeki iyileşme devam edecek. Çekirdek enflasyon göstergelerinde yavaşlama görüyoruz" dedi.
TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun yaptığı açıklamala şöyle:
Dayanıksız mal talebinde güçlenme görüyoruz. İhracattaki güçlü seyir devam eden iyileşmeyi destekliyor. Yılın geri kalanında cari işlemlerdeki iyileşme devam edecek.
Hizmet sektöründeki açılma ve turizmin katkısı ile beraber istihdam piyasasının salgın dönemi etkilerini büyük ölçüde atlattığını söyleyebiliriz. İstihdam piyasası salgın dönemi etkilerini geride bıraktı. Finansman koşullarında daha duyarlı olan dayanıklı mal talebinde yavaşlama dikkat çekerken, dayanıksız mal talebinde güçlenme görüyoruz.
"ÇEKİRDEK ENFLASYON GÖSTERGELERİNDE YAVAŞLAMA VAR"
Çekirdek enflasyon göstergelerinde yavaşlama görüyoruz. Öncü göstergeler 3. çeyrekte iktisadi faaliyette iç talebin de etkisiyle güçlü seyre işaret ediyor. Arızi unsurlar ortadan kalktıkça enflasyonda geçici etkilerin de ortadan kalkacağını beklemekteyiz. Mevcut durumda ihracattaki güçlü seyir, ithalatta miktar bazlı yavaşlama ve altın ithalatındaki kayda değer düşüş dengede devam eden iyileşmeyi destekliyor.