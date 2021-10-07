Son dakika! Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması

YP mevduat ise ihracattaki güçlü seyir, turizmde görülen toparlanma ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız kanalı ile sisteme Döviz ve efektif girişine rağmen parite etkisi arındırıldığında görece sınırlı bir artış sergiledi.

"MANŞET ENFLASYONU İKİNCİ PLANA ATMADIK"

Konuşmasında para politikasının dezenflasyonu tesis edecek sıkılıkta süreceğini söyleyen Kavcıoğlu, soru-cevap bölümünde para politikasında sadece çekirdek enflasyona bakacakları yönünde bir taahhüt vermediklerini söyleyerek, "Manşet enflasyonu ikinci plana atacağımızı söylemedik" dedi.