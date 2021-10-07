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    KOSGEB'den 3.2 milyon işletmeye dev destek! Yeşil dönüşüm süreci başlıyor

    KOSGEB, 3.2 milyon işletmeye yeşil dönüşüm desteği için kolları sıvadı. Yeni destek modelleri üzerinde çalıştıklarını belirten KOSGEB Başkanı Kurt, ‘İşletmelerdeki verimsiz motorlar yerlilerle değiştirilecek’ dedi.

    Yeşil dönüşüme destek
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    Türkiye, Paris İklim Anlaşması'nı Meclis'e taşıyarak yeni bir döneme girerken; 3.2 milyon küçük ve orta boy işletme için yeşil dönüşüm süreci başladı.

    Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye'nin toplam cirosunun yarısını, istihdamın yüzde 72.4'ünü oluşturan KOBİ'lere yeşil dönüşüm desteği için düğmeye bastı.

    Yeşil mutabakata uyum süresinin hızlanmasına yönelik yeni destek modelleri üzerinde çalıştıklarını belirten KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, verimsiz motorunu değiştirene destek vereceklerini duyurdu.

        KOSGEB; tornadan frezeye, hidrofordan testereye işletmelerin kullandığı elektrikle çalışan tüm eski motorların enerji verimli yerli motorlarla değişimi için program hazırladı.

        Eski motorların yerli motorlarla değiştirilmesi halinde KOBİ'lerin elektrik kullanımında yüzde 70'e varan düşüşler olması hesaplanırken, bunun Türkiye'nin karbon ayak izinin azaltılmasına katkı yaparak, ihracatı da kolaylaştıracağı öngörülüyor. Yeşil mutabakata uyum sürecine ilişkin bilgi veren Kurt, şöyle konuştu:

        "Yeni destek modelleri üzerinde çalışıyoruz. Önceliğimiz enerji verimli elektrik motorlarında. Paydaşlarla görüş alışverişi içindeyiz. Yeni bir destek programını kısa sürede yürürlüğe almayı planlıyoruz. Tasarım çalışmaları sürdürülen bu destekle TEP değeri belirli bir aralıkta olan işletmelerde verimsiz çalıştığı tespit edilen IE1/E2 elektrik motorlarının yerli motorlar ile değiştirilmesini hedefliyoruz."
        Hazal ATEŞ
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        Haberler Ekonomi KOSGEB'den 3.2 milyon işletmeye dev destek! Yeşil dönüşüm süreci başlıyor
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