KOSGEB'den 3.2 milyon işletmeye dev destek! Yeşil dönüşüm süreci başlıyor

"Yeni destek modelleri üzerinde çalışıyoruz. Önceliğimiz enerji verimli elektrik motorlarında. Paydaşlarla görüş alışverişi içindeyiz. Yeni bir destek programını kısa sürede yürürlüğe almayı planlıyoruz. Tasarım çalışmaları sürdürülen bu destekle TEP değeri belirli bir aralıkta olan işletmelerde verimsiz çalıştığı tespit edilen IE1/E2 elektrik motorlarının yerli motorlar ile değiştirilmesini hedefliyoruz."

Hazal ATEŞ