KOSGEB'den 3.2 milyon işletmeye dev destek! Yeşil dönüşüm süreci başlıyor

Türkiye, Paris İklim Anlaşması'nı Meclis'e taşıyarak yeni bir döneme girerken; 3.2 milyon küçük ve orta boy işletme için yeşil dönüşüm süreci başladı.
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye'nin toplam cirosunun yarısını, istihdamın yüzde 72.4'ünü oluşturan KOBİ'lere yeşil dönüşüm desteği için düğmeye bastı.
Yeşil mutabakata uyum süresinin hızlanmasına yönelik yeni destek modelleri üzerinde çalıştıklarını belirten KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, verimsiz motorunu değiştirene destek vereceklerini duyurdu.