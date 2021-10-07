Berber, terzi, ayakkabı tamircisi... Esnafa vergi muafiyeti komisyondan geçti

AK Partili milletvekillerin imzasını taşıyan Vergi Kanunu'nun Meclis maratonu başladı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen maddelere göre; 'küçük esnaf' olarak ifade edilen, 850 bin civarında olan mükellef grubunun kazançları gelir vergisinden muaf olacak.

Bu mükellef grubunun kazançlarının istisna edilmesiyle yıllık beyanname vermemeleri sağlanacak. Tarımsal destekleme ödemeleri gelir vergisinden istisna tutulacak ve bu ödemelerden herhangi bir vergi kesintisi yapılmayacak. Elektronik ortamda vergi dairesi kurulabilecek, vergi incelemesi uzaktan yapılabilecek. Sosyal içerik üreticiliğinde kazanç istisnası getirilecek. Bu istisnadan yararlanmak için Türkiye'de kurulu bankalarda bir hesap açılması gerekecek. Bankalar, yüzde 15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapacak.