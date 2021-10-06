Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nden tüketicileri sevindirecek karar (Ekonomi haberleri)

Milyonlarca tüketiciyi yakından ilgilendiren bir karara imza atan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, tüketiciyle akdedilen sözleşmelerde yer alan haksız şartların kesin olarak hükümsüz olduğuna karar verdi. Söz konusu karar konut kredisi kullanan bir tüketicinin başvurusu üzerine alındı. Bankanın, haksız şart koyduğu sözleşme ile sıkıntı yaşayan tüketici, Yargıtay tarafından haklı bulundu.

HER YER OFİS OLUYOR

Pandemiyle birlikte dünyada gelişen 'tatil ofis' trendi, Türkiye'de 'her yer ofis' adlı bir model ile Hapimag Sea Garden Resort Bodrum ev sahipliğinde Workinton ve STH Travel & Mice işbirliği sonucunda hayata geçiyor.

TASARIM ÖDÜLÜ BOLİDE'NİN

Bugatti'nin Bolide adını verdiği fütüristik hiper otomobili banttan inmeden ilk ödülünü aldı. Sadece 40 adet üretilecek olan ve tanesi 4.7 milyon dolardan başlayan fiyatlara sahip olan Bolide'ye, Paris'teki 36. Festival Automobile International'da tasarım ödülü verildi. Hiper otomobil kategorisinde üç finalisti geride bırakan model, dünyanın 'en güzel' hiper otomobili olarak seçildi.