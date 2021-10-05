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    • Ekonomi
    • 05.10.2021 23:21
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    • 05.10.2021 23:54
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    Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, OECD Bakanlar Konseyi toplantısına katıldı

    Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Fransa’nın başkenti Paris’teki İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı’nın (OECD) Bakanlar Konseyi Toplantısı’na katıldı. Bakan Elvan, katıldığı toplantıda gelecek 10 yılın önceliklerini şekillendirecek Yeni Vizyon Belgesini kabul ettiklerini bildirdi.

    Paris’te kritik toplantı

    Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Fransa'nın başkenti Paris'teki İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı'nın (OECD) Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katıldı.

    Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Paris'te düzenlenen toplantı kapsamında Brezilya Dışişleri Bakanı Carlos Alberto Franco França ile ikili ilişkileri daha da ileri taşımak adına verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

    10 YILIN ÖNCELİKLERİ ŞEKİLLENECEK
    İkili ve çok taraflı platformlarda Türkiye'nin yakın ilişki içinde olduğu Macaristan Maliye Bakanı Mıhaly Varga ile de bir araya geldiklerini kaydeden Elvan, "Ülkelerimiz arasında işbirliğini daha da pekiştirmek adına istişarelerde bulunduk. OECD Bakanlar Toplantısında önümüzdeki 10 yılın önceliklerini şekillendirecek Yeni Vizyon Belgesini kabul ettik. Kurucu üyesi olduğumuz OECD'de; sürdürülebilir, yeşil, kapsayıcı ve dirençli büyüme için yapılacak çalışmalarda aktif rol almaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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