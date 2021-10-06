Teminat ve faiz kaygısı yok! 3 yıl ödemesiz derhal hesaplara yatıyor! Anında 30-75 bin TL çekilebilecek!

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) küçük ve mikro işletmelere desteklerini sürdürmektedir. Bu doğrultuda da işletmelere 30 ile 75 bin TL destek ödemesi yapılıyor. 2024 yılında yapılacak ödemelerle mikro işletmelere 30 bine kadar, küçük işletmelere ise 75 bin lira olarak veriliyor. Başvurusu kabul edilenler 3 yıl boyunca ödeme yapmıyor. 2018 yılının Temmuz ayından bu yana Türkiye genelinde yaklaşık binlerce işletme bu destek programından yararlandı. Başvuru yapmak isteyenler ise detayları merak ediyor.
30 BİN İLE 75 BİN LİRA VERİLİYOR
Salgından etkilenen mikro ve küçük işletmelere Haziran'da başlatılan 5 milyar liralık destek programı büyük ilgi gördü. Mikro işletmelere 30 bin, küçük işletmelere 75 bin liralık destek kapsamında ödeme yapılıyor.
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) ihracat yapan şirketleri tedarik konusunda bekleyen küçük, mikro işletmelere destek vermeye devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB desteklerine ilişkin bilgi verdi.
Bakan Varank, kredi faiz destek programından Temmuz 2018'den bu yana Türkiye genelinde yaklaşık 17 bin işletmenin yararlandığını belirterek, "KOSGEB'e destek başvurusu yapan veya kabul edilen işletmelerin işlemlerini sorunsuz halledebilmelerine yönelik çeşitli önlemler alındı. Kurum içi web sayfasındaki cevapsız çağrılar listelenerek kendilerine geri dönüş yapılıyor" değerlendirmesini yaptı.
Girişimcilik destek programları kapsamında işini kurmak isteyen kadın girişimcilere 375 bin liraya varan mali destek sağlandığını belirten Bakan Varank, soru önergesine verdiği yanıtta, "Kadın girişimcilerin yararlanabileceği girişimci işletmeler KOBİ finansman desteği programı yürürlüğe alınarak işletme başına 70 bin lira kredi üst limiti için 10 puanlık faiz desteği sağlanmıştır" dedi.
DİJİTAL DÖNÜŞÜME 4 MİLYARLIK DESTEK
İş birliği Destek Programı ile KOBİ'lere rekabet avantajı sağlayacak iş birliği projelerine 10 milyon liraya kadar kaynak sağladıklarını belirten Bakan Varank, "Stratejik Ürün Destek Programıyla işletme başına 6 milyon liraya kadar destek veriyoruz. KOBİGEL Programı ile teknolojiyi imalat süreçlerine entegre eden KOBİ'lere son 2 yılda 120 milyon liraya yakın destek sağladık, bunu 350 milyon liraya çıkartacağız.
TÜBİTAK tarafından sanayiye yönelik dijital dönüşüm alanındaki 5 bini aşkın projeye sağladığımız destek tutarı 4 milyar liraya ulaştı. Avrupa Birliği Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında KOBİ'lerin tekstilden otomotive, alüminyumdan beyaz eşyaya kadar çeşitli alanlardaki dijitalleşme çalışmalarına 450 milyon liralık katkıda bulunduk" bilgisini verdi.