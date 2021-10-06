Teminat ve faiz kaygısı yok! 3 yıl ödemesiz derhal hesaplara yatıyor! Anında 30-75 bin TL çekilebilecek!

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) küçük ve mikro işletmelere desteklerini sürdürmektedir. Bu doğrultuda da işletmelere 30 ile 75 bin TL destek ödemesi yapılıyor. 2024 yılında yapılacak ödemelerle mikro işletmelere 30 bine kadar, küçük işletmelere ise 75 bin lira olarak veriliyor. Başvurusu kabul edilenler 3 yıl boyunca ödeme yapmıyor. 2018 yılının Temmuz ayından bu yana Türkiye genelinde yaklaşık binlerce işletme bu destek programından yararlandı. Başvuru yapmak isteyenler ise detayları merak ediyor.

30 BİN İLE 75 BİN LİRA VERİLİYOR

Salgından etkilenen mikro ve küçük işletmelere Haziran'da başlatılan 5 milyar liralık destek programı büyük ilgi gördü. Mikro işletmelere 30 bin, küçük işletmelere 75 bin liralık destek kapsamında ödeme yapılıyor.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) ihracat yapan şirketleri tedarik konusunda bekleyen küçük, mikro işletmelere destek vermeye devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB desteklerine ilişkin bilgi verdi.