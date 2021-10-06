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    • Ekonomi
    • 06.10.2021 15:24
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    • 06.10.2021 15:24
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    6 Ekim canlı döviz kurları! Dolar alış satış fiyatı ne kadar? Euro ve sterlin kaç TL? Dolar neden yükseliyor?

    6 Ekim Çarşamba dolar euro ve sterlin alış satış fiyatları merak edilip araştırılıyor. Anlık olarak her gün takip edilen dolar ne kadar sorusu yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,19 artışla 8,8738 seviyesinde tamamladı. Peki, Peki, 6 Ekim dolar ne kadar oldu? Bugün dolar, euro ve sterlin kaç TL? İşte serbest piyasada döviz kuru!

    takvim.com.tr
    6 Ekim canlı döviz kurları! Dolar alış satış fiyatı ne kadar? Euro ve sterlin kaç TL? Dolar neden yükseliyor?

    Haberimizde bugüne ait dolar, euro ve sterlin alış satış rakamlarını derledik. Ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından önem arz eden döviz kuru ile ilgili arayış sürüyor. Her gün anlık olarak takip edilen dolar kaç TL sorusu merak edilip araştırılıyor. Peki, 6 Ekim dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!

    6 EKİM GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 8,9001

    Dolar satış: 8,9028



    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 10,2725

    Euro Satış: 10,2781

    POUND (STERLİN) NE KADAR?

    Pound alış: 12,0929

    Pound satış: 12,1051

    Analistler, ham madde fiyatlarındaki hızlı yükselişe paralel devam eden enflasyon endişeleriyle küresel dolar talebinin arttığını kaydetti.

        Bugün ABD'de ADP istihdam raporu, Euro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini ifade eden analistler, yüzde 1,56 seviyesinde bulunan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin seyrinin de yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.
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