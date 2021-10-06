Günde 6 TL taksitle bu bankalar 5.000 TL ihtiyaç kredisi veriyorlar! İşte kredi taksit hesaplamaları!

Vatandaşlar nakit ihtiyaçlarında ilk çözüm olarak bankaların yolunu tutuyor. Bu anlamda ihtiyaç kredisi faiz oranları merak ediliyor. ING, Garanti BBVA, TEB, QNB Finansbank, Enpara, İş Bankası, Akbank, DenizBank ve Yapı Kredi 5.000 TL kredi veriyor. 1.45 faiz oranı en düşük oran olarak göze çarpıyor. Günlük olarak ödediğimiz taktirde 6 liraya denk geliyor. İhtiyaç kredisi için, BDDK'nin ve bankanın kendi politikalarına göre belirlenen şartlar içerisinde en önemlisi 18 yaş ve üstü bir birey olmanızdır. Yani ülkemiz kanunlarına göre reşit sayılmanız gereklidir.
5.000 TL 36 AY KREDİ GERİ ÖDEME
ING 3 Ay Ertelemeli Kredi
3 Ay Ertelemeli Kredi
Faiz Oranı
%1,59
Aylık Taksit
193,28 TL
Toplam Ödeme
6.983,08 TL
Garanti BBVA Sonbahar Kredisi
Sonbahar Kredisi
Faiz Oranı
%1,91
Aylık Taksit
205,48 TL
Toplam Ödeme
7.422,28 TL
Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
TEB - Türk Ekonomi Bankası CEPTETEB İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı
%1,59 %1,45
Aylık Taksit
188,07 TL
Toplam Ödeme
6.795,52 TL
CEPTETEB CEPTETEB İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı
%1,59 %1,45
Aylık Taksit
188,07 TL
Toplam Ödeme
6.795,52 TL