Son dakika: Girişim dünyası parayı oraya yatırdı! O bitkilerden adeta servet kazanıyorlar: İşte son yılların önemli üretim alanları

Son dakika haberi...Son dönemde girişimcilerin ilgi gösterdiği alanların başında sumak üretimi geldi. 14 bin 250 hektarlık bir alana yayılan sumak üretiminden 2020 yılı itibariyle ülke ekonomisine 80 milyon TL katkı sağladı. SABAH'ta yer alan habere göre, Dünyada sumağın doğadan en fazla toplandığı ülkelerden olan Türkiye'de, ticarete sunulan ürün miktarı 2012-2019 döneminde 5 kattan fazla artarak 3 tondan 16 tona ulaştı.
İhracat potansiyeli de yüksek olan sumak baharatından 2010- 2019 arası dönemde sağlanan gelir 2 milyon 145 bin dolardan 4 milyon 801 bin dolara yükseldi.
Orman Genel Müdürlüğü, (OGM) tıbbi ve aromatik orman bitkilerinin yetiştirilmesi, üretiminin artırılması ve ekonomik katkı sunması için eylem planları ve envanter çalışmalarına devam ediyor. Bunlardan bir olan sumak bitkisinin yaprak ve meyveleri ilaç, tekstil, gıda ve deri sanayinde yaygın olarak kullanılıyor.