Devreden KDV yüküne ‘çek’ formülü: Yazılan her çek üç ay vadeli yazılsın

Merkez Bankası'nın faiz kararını alırken TÜFE yerine çekirdek enflasyonu dikkate almasını değerlendiren Özdebir, "Bütün bunlar bizim algılarımızla ilgili. Enflasyon yaşadığımız günün gerçeği, faiz ise vade sonunda gerçekleşecek bir olay. Şu anda enflasyon yüzde 19, üretici enflasyonumuz yüzde 45'in üzerinde ama bir ay vadeli para yatırdıysan bir ayın sonunda faizin ne olacağını bilmiyoruz. Belki de iş, Merkez Bankasının dediğine gelecek" dedi.



"FETÖ'CÜLER DURMUYOR"

Faiz ne kadar yüksek olursa olsun yurt dışındaki Türkiye algısı değişmedikçe yabancı sermayeyi ülkeye çekmenin zor olduğuna dikkati çeken Özdebir, "FETÖ'cüler hala yurt dışında çalışıyorlar. Orada bir sürü yalan haberler çıkartıyorlar, olayları saptırıyorlar. Biz de birtakım insanların ayaklarına basıyoruz." değerlendirmesini yaptı.