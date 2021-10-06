Devreden KDV yüküne ‘çek’ formülü: Yazılan her çek üç ay vadeli yazılsın

Antalya'da düzenlenen Meslek Komiteleri toplantısında basın mensupları ile bir araya gelen Özdebir, Merkez Bankası'nın son faiz indirimi ile herkesi şaşırttığını söyledi.
Özdebir, "Şahsen faiz indirimini beklemiyordum. Ama düşünürsek, dünyada gıda fiyatları bir yıl içinde yüzde 35 civarında arttı. Emtia fiyatlarında da ortalama yüzde 75'lik bir artış vardı. Bu Türkiye'ye mahsus değil, bütün dünyanın sorunu. Merkez Bankası politikalarında değişiklik olmazsa kurların tekrar önümüzdeki günlerde 8.50 seviyesine ineceğini tahmin ediyorum" diye konuştu.
Merkez Bankası'nın faiz kararını alırken TÜFE yerine çekirdek enflasyonu dikkate almasını değerlendiren Özdebir, "Bütün bunlar bizim algılarımızla ilgili. Enflasyon yaşadığımız günün gerçeği, faiz ise vade sonunda gerçekleşecek bir olay. Şu anda enflasyon yüzde 19, üretici enflasyonumuz yüzde 45'in üzerinde ama bir ay vadeli para yatırdıysan bir ayın sonunda faizin ne olacağını bilmiyoruz. Belki de iş, Merkez Bankasının dediğine gelecek" dedi.
"FETÖ'CÜLER DURMUYOR"
Faiz ne kadar yüksek olursa olsun yurt dışındaki Türkiye algısı değişmedikçe yabancı sermayeyi ülkeye çekmenin zor olduğuna dikkati çeken Özdebir, "FETÖ'cüler hala yurt dışında çalışıyorlar. Orada bir sürü yalan haberler çıkartıyorlar, olayları saptırıyorlar. Biz de birtakım insanların ayaklarına basıyoruz." değerlendirmesini yaptı.